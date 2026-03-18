'MORAMO NORMALIZIRATI ODNOSE'

Od šefa vlade iz Bruxellesa ogradio se i njegov ministar vanjskih poslova

Autor
Zoran Vitas
18.03.2026.
u 11:56

Možemo stalno govoriti da ćemo pobijediti u ovom ratu, ali to nije istina u vojnom smislu. Doći će do zamrzavanja sukoba, što će rezultirati vojnom granicom, govori De Wever

Moramo ponovno naoružati i ponovno militarizirati granicu. Istovremeno moramo normalizirati odnose s Rusijom i ponovno dobiti pristup jeftinoj energiji, rekao je u intervjuu listu L’Echo belgijski premijer Bart De Wever. Također je rekao kako se drugi europski lideri s njime slažu kada se nađu nasamo. De Wever je desničar na čelu Novog flamanskog saveza, stranke koja se zalaže za konfederaciju Belgije, a sam vrijedi za flamanskog nacionalista. Reklo bi se kako je on na neki način belgijska varijanta Marine Le Pen, ali s jednom razlikom – on je dospio na čelo izvršne vlasti i čvrsto ga drži. Tri je puta od 2010. sa svojom strankom pobjeđivao na nacionalnim i flamanskim izborima, da bi mu onda četvrti puta kralj Filip povjerio i mjesto premijera, na kojem je od 2024. godine. Minulog vikenda imao je vlastitu PR ofenzivu za nastavak reformi. Intervju u L’Echou za Europu je najzanimljiviji.

Vladimir Putin SAD Rusija rat u Ukrajini Bart De Wever Bruxelles

