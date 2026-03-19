Nestao na stazi na Madeiri: Poznati hrvatski profesor pronađen mrtav nakon noćne potrage

Hrvatski državljanin za kojim se tragalo na području Ribeiro Frio na portugalskom otoku Madeiri pronađen je mrtav. Riječ je o muškarcu u dobi od oko 75 godina koji se tijekom planinarenja odvojio od skupine na označenoj stazi Vereda dos Balcões. Kako je za DIÁRIO potvrdio glasnogovornik regionalnog zapovjedništva Policije javne sigurnosti (PSP) Tiago Miranda, tijelo je pronađeno u blizini kanala za navodnjavanje, dok uzrok smrti zasad nije utvrđen, prenosi Madeira Island News.

Prema dostupnim informacijama, muškarac je planinario u skupini od pedesetak osoba. Nakon obilaska vidikovca s pogledom na dolinu Fajã da Nogueira, sudionici su na povratku primijetili njegov nestanak, o čemu su oko podneva obavijestili nadležne službe.

U početnoj fazi na teren su izašla dva policijska službenika iz postaje Santana, dok se specijalizirana gorska jedinica PSP-a uključila tek u večernjim satima. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i noći potraga je privremeno prekinuta, a nastavljena sljedećeg dana, kada je, nažalost, okončana tragično.

Hrvatski planinarski savez potvrdio je kako je preminuli ugledni profesor dr. sc. Hrvoje Gold, pročelnik Komisije za planinarske putove i predsjednik Hrvatskog planinarskog društva Vihor. Gold je rođen 1951. godine u Zagrebu, gdje je završio Elektrotehnički fakultet, diplomirao 1974., magistrirao 1979., a doktorirao 1994. na Fakultetu prometnih znanosti. Tijekom karijere bavio se inteligentnim transportnim sustavima, logistikom i upravljanjem prometom, kao i razminiranjem, te je autor više stručnih knjiga. Od 2014. do 2018. obnašao je dužnost dekana Fakulteta prometnih znanosti.

Uz akademsku karijeru, snažno je pridonio razvoju planinarstva, primjenjujući suvremene tehnologije poput baza podataka, virtualne stvarnosti i umjetne inteligencije. Kao instruktor markacista vodio je brojne edukacije te sudjelovao u uređenju planinarskih staza diljem Hrvatske. Bio je i član Ekspertne skupine Europskog planinarskog saveza za planinarske putove te je sudjelovao na međunarodnim konferencijama u Parizu 2024. i Macugnagi 2025.

"Isticao se kao čovjek iznimne radne energije i uvijek pristupačna osoba nenametljivog autoriteta. U planinarstvu je kontinuirano djelovao od 1970-ih godina pa sve do zadnjeg dana, preko pola stoljeća. U Hrvatskom planinarskom savezu ostavio je dubok trag predanim angažmanom u Komisiji za planinarske putove. Nemoguće je nabrojati sve aktivnosti kojima je bio pokretač i u kojima je sudjelovao. Bio je vrstan predavač i instruktor, uvijek spreman pomoći i posvetiti se postizanju najboljeg rješenja", poručili su.

Za svoj doprinos planinarstvu primio je niz priznanja, uključujući brončani, srebrni i zlatni znak HPS-a, plaketu Saveza te godišnju nagradu za doprinos markacističkoj djelatnosti 2023. godine.