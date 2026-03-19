U samo 11% slučajeva rak debelog crijeva otkrije se na vrijeme

Rak debelog crijeva drugo je najučestalije sijelo raka kod žena, odmah nakon raka dojke, i treće najučestalije kod muškaraca u Hrvatskoj. Godišnje uzme oko dvije tisuće života, iako je to izlječiva bolesti ako se otkrije u ranoj fazi. Petogodišnje preživljenje je u porastu, ali i dalje se u pravilu otkriva u metastatskom stadiju. To je nužno mijenjati, poručuju liječnici iz javnozdravstvene kampanje Plavi ožujak – pregledaj se za život, koju provodi Hrvatsko gastroenterološko društvo.

Ministrica Irena Hrstić, i sama gastroenterologinja, smatra da uz dostupne lijekove i terapijske pristupe kroz linearne akceleratore nedostaje motiviranje ljudi da se odazovu na nacionalne preglede ranog otkrivanja.

– Zahvaljujući vrijednim podacima Registra za rak, neupitno je povećanje petogodišnjeg preživljenja od raka debelog crijeva s 54,6 na 57,3 posto. No i dalje je to daleko od onoga što možemo i trebamo učiniti. U samo 11 posto slučajeva ovaj rak dijagnosticiramo u lokaliziranom stadiju. Rak debelog crijeva otkrivamo većinom kad je bolest već proširena, i to moramo mijenjati – rekla je prof. Ivana Mikolašević, predsjednica Hrvatskog gastroenterološkog društva.

Ključna pretraga kojoj nema jednakovrijedne alternative za otkrivanje raka debelog crijeva je kolonoskopija, koja u pravilu izaziva nelagodu i strah, zbog čega se često izbjegava.

– Većina pacijenata dobro podnosi kolonoskopiju te samu pretragu treba promatrati kroz činjenicu da spašava život. Jednako tako, razumljiv je strah koji je učestalo prati. Ako pacijent ne podnosi kolonoskopiju, na raspolaganju nam je analgo-sedacija. Važno je razlikovati analgo-sedaciju od anestezije – kaže doc. Tomislav Bokun i objašnjava da kod analgo-sedacije pacijent prima lijekove koji ga sediraju i smanjuju bol, a koje može aplicirati endoskopski tim. Anesteziju aplicira anesteziološki tim.

Konzumacija alkohola, nekretanje i pušenje pridonose riziku, a važan je i nasljedni faktor.

Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, koji je u RH u funkciji još od 2008. godine, nastavit će se uz jednostavniji postupak za pozivane građane.

– Umjesto gvajakova testa na skrivenu krv u stolici, koristit će se imunokemijski kvantitativni test koji je postao standard za populacijske programe probira. Pripremljene su detaljne upute za uzimanje po dva uzorka stolice na nevidljivu krv po osobi. Očekujemo veći odaziv u program s obzirom na jednostavniji način uzimanja uzoraka – najavila je prim. Ivana Brkić Biloš iz HZJZ-a.