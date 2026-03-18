Siniša Malus
Siniša Malus

Hrvatska dostiže europsku razinu, i to ne samo rejtingom. Sjajna vijest

18.03.2026. u 13:01

Odavno sam, naime, osvijestio činjenicu kako ne znam ni za jednu drugu zemlju u kojoj su ljudi toliko negativni i nesvjesni da zapravo vode vrlo kvalitetan život

Standard & Poor's podigao je ovih dana kreditni rejting Hrvatske s A- na A. Na prvi pogled riječ je o temi koja se ne tiče svakog građanina pa je i ta informacija prošla pomalo "ispod radara". Društvo koje kao da živi u vječnoj krizi osjeća se nesigurno i ogorčeno čak i kada su vremena dobra. A ekonomski gledano, za Hrvatsku su već godinama vremena itekako dobra. No, permanentna kriza tijekom desetljeća postala je dio mentaliteta, gotovo bismo mogli reći da je postala dio društvenog identiteta.

Stvari ipak treba sagledati u široj perspektivi. Recimo, ako poznajete ljude iz različitih država i krajeva, ako putujete, što poslovno što privatno, na razne destinacije, mogli biste shvatiti jednu tužnu činjenicu. Odavno sam, naime, osvijestio činjenicu kako ne znam ni za jednu drugu zemlju u kojoj su ljudi toliko negativni i nesvjesni da zapravo vode vrlo kvalitetan život. Jer, kvaliteta života ne ogleda se samo u količini dostupnog novca. Znamo to, često su najnesretnije nacije upravo one koje bismo po ekonomskim parametrima mogli zvati "najrazvijenijima". Primjerice, prema aktualnom UN-ovu izvještaju o sreći Kostarika i Meksiko ispadaju znatno sretnije nacije od Britanije i SAD-a. Znamo da bi ekonomski parametri donijeli sasvim drukčiji poredak.

Kvaliteta Ekonomija sretan život kreditni rejting

Avatar horuk
horuk
13:54 18.03.2026.

Tko zna malo druge i zapadne zemlje na svijetu. Taj mora priznati da je Hrvatska sasvim dobro mjesto i isto da Plenković radi sasvim solidan posao. Gdje bi nam bila granica da još nemamo ovako jalnu ljevicu a i djelomično desnicu?

13:58 18.03.2026.

Hrvatska ne raste toliko koliko EU pada. Industrija europodručja danas, naime, proizvodi manje nego 2021. godine, ali ne zbog pandemije, ratova, geopolitičke krize, nego kronično, strukturno, i s trendom koji ne jenjava, nego se, čini se, pojačava. Samo u siječnjuu 2026. industrijska je proizvodnja pala 1,5 posto u jednom jedinom mjesecu, pri čemu su netrajna potrošačka dobra – hrana, lijekovi, odjeća – pala za nevjerojatnih 6 posto. Tržišta su zatečena: ekonomisti su predviđali rast od 0,6 posto, a politički establishment EU-a šuti kao zaliven.

13:54 18.03.2026.

Koja pošalica. Škole u Slavoniji prepolovljene ili još brutalnije.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

