Hrvatska dostiže europsku razinu, i to ne samo rejtingom. Sjajna vijest

Standard & Poor's podigao je ovih dana kreditni rejting Hrvatske s A- na A. Na prvi pogled riječ je o temi koja se ne tiče svakog građanina pa je i ta informacija prošla pomalo "ispod radara". Društvo koje kao da živi u vječnoj krizi osjeća se nesigurno i ogorčeno čak i kada su vremena dobra. A ekonomski gledano, za Hrvatsku su već godinama vremena itekako dobra. No, permanentna kriza tijekom desetljeća postala je dio mentaliteta, gotovo bismo mogli reći da je postala dio društvenog identiteta.



Stvari ipak treba sagledati u široj perspektivi. Recimo, ako poznajete ljude iz različitih država i krajeva, ako putujete, što poslovno što privatno, na razne destinacije, mogli biste shvatiti jednu tužnu činjenicu. Odavno sam, naime, osvijestio činjenicu kako ne znam ni za jednu drugu zemlju u kojoj su ljudi toliko negativni i nesvjesni da zapravo vode vrlo kvalitetan život. Jer, kvaliteta života ne ogleda se samo u količini dostupnog novca. Znamo to, često su najnesretnije nacije upravo one koje bismo po ekonomskim parametrima mogli zvati "najrazvijenijima". Primjerice, prema aktualnom UN-ovu izvještaju o sreći Kostarika i Meksiko ispadaju znatno sretnije nacije od Britanije i SAD-a. Znamo da bi ekonomski parametri donijeli sasvim drukčiji poredak.