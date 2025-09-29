Google potajno snima sve što govorite: Evo kako u nekoliko koraka možete isključiti tu opciju

Da bi značajke poput "Hey Google" funkcionirale, vaš telefon tehnički mora neprestano osluškivati okolinu kako bi prepoznao ključnu frazu. Iako Google tvrdi da se snimanje i slanje podataka na njihove poslužitelje događa tek nakon izgovaranja te fraze, sustav nije nepogrešiv. Često se događa da uređaj pogrešno detektira aktivaciju zbog buke ili sličnih zvukova, što rezultira nenamjernim snimanjem djelića vaših privatnih razgovora. Ta praktičnost, stoga, dolazi s cijenom potencijalnog narušavanja privatnosti, ostavljajući korisnike u nedoumici koliko se toga zapravo čuje i pohranjuje.

Službeno objašnjenje za prikupljanje glasovnih podataka jest razvoj i poboljšanje tehnologija za prepoznavanje govora. Vaši glasovni unosi pomažu Googleovim uslugama, poput Asistenta i Pretraživanja, da bolje razumiju različite naglaske, jezike i fraze, čak i u bučnim okruženjima. Međutim, mnogi stručnjaci za kibernetičku sigurnost i zaštitu podataka upozoravaju na drugu stranu priče. Postoji opravdana zabrinutost da se ti podaci koriste za izgradnju iznimno detaljnih marketinških profila. Svaka vaša izgovorena riječ o željama, planovima ili interesima može postati dio algoritma koji vam zatim servira personalizirane oglase, pretvarajući vaše najintimnije razgovore u komercijalnu robu.

Srećom, korisnici imaju znatno više kontrole nad svojim podacima nego što misle. Ključna postavka koja upravlja ovim procesom naziva se "Aktivnost glasa i zvuka" (Voice & Audio Activity). Iako Google navodi da je ova opcija isključena po zadanom, mnogi su je korisnici možda nesvjesno uključili tijekom početnog postavljanja uređaja ili prihvaćanjem uvjeta korištenja bez detaljnog čitanja. Zbog toga je ključno provjeriti njezin status na vlastitom računu. Važno je napomenuti da isključivanje ove postavke sprječava buduće snimanje, ali ne briše automatski prethodno pohranjene audiozapise. Oni ostaju na Googleovim poslužiteljima sve dok ih ručno ne obrišete.

Isključivanje ove opcije jednostavnije je nego što se čini i zahtijeva samo nekoliko koraka. Prvo, na svom pametnom telefonu otvorite Google aplikaciju i u gornjem desnom kutu kliknite na svoju profilnu sliku ili inicijale, a zatim odaberite opciju "Upravljajte svojim Google računom". Nakon toga, pronađite i odaberite odjeljak "Podaci i privatnost". Unutar tog odjeljka, pod "Postavkama povijesti", kliknite na "Aktivnost na webu i u aplikacijama". Tamo ćete pronaći podopciju "Uključi glasovne i audioaktivnosti". Jednostavno poništite kvačicu pored nje kako biste spriječili daljnje spremanje vaših glasovnih interakcija s Google Pretraživanjem, Asistentom i Kartama na vaš račun.

Nakon što ste spriječili buduće snimanje, preporučljivo je obrisati i povijest koja je već pohranjena. To možete učiniti na stranici "Moja aktivnost" na vašem Google računu. Tamo možete filtrirati prikaz kako bi vam se prikazale samo glasovne i audio aktivnosti. Svaki unos možete poslušati i pojedinačno obrisati, ili odabrati opciju za brisanje cjelokupne aktivnosti za određeno razdoblje, pa čak i "Sve vrijeme". Za brze intervencije, možete jednostavno reći svom asistentu: "Hey Google, izbriši moj zadnji razgovor" ili "Hey Google, izbriši današnju aktivnost", i on će to učiniti umjesto vas.

Za one koji žele maksimalnu razinu privatnosti, postoji još nekoliko mjera koje mogu poduzeti. Prvi korak je potpuno isključivanje "Hey Google" detekcije u postavkama vašeg telefona, što će spriječiti uređaj da neprestano osluškuje ključnu frazu. To se obično nalazi u postavkama Google Asistenta pod opcijom "Voice Match". Kao najradikalniji korak, možete u potpunosti oduzeti dozvolu za pristup mikrofonu aplikaciji Google. To ćete učiniti tako da u postavkama telefona odete na "Aplikacije", pronađete Google, odaberete "Dozvole" i za mikrofon postavite opciju "Ne dopuštaj". Iako ovo može ograničiti funkcionalnost nekih glasovnih naredbi, pruža vam mir znajući da vas nitko ne može prisluškivati.