Stižu kopnene snage

Trump sve karte baca na 31. ekspedicijsku jedinicu marinaca: Imate samo jedan cilj

Autor
Hassan Haidar Diab
19.03.2026.
u 23:05

Posljedice tih svakodnevnih događaja osjećaju se daleko od bojišta, u europskim tvornicama, na računima građana i na globalnim burzama

Dok bombe padaju na Bliskom istoku, Europa se suočava s novim energetskim šokom. Cijene plina jutros su eksplodirale i porasle čak 40 posto razotkrivajući koliko je globalno tržište ranjivo na ratne udare. U samo nekoliko dana fokus se premjestio s Hormuškog tjesnaca na plinsko polje Pars, najveće na svijetu, koje je postalo središnja točka sukoba i simbol rastuće energetske nesigurnosti.

Rat više nije ograničen na vojni teren, nego se pretvara u globalnu ekonomsku i energetsku krizu čije posljedice osjećaju milijarde ljudi. Napad na Pars izravan je udar na srce globalne opskrbe plinom. Tržišta su reagirala panično jer svaki poremećaj na toj lokaciji znači ozbiljan udar na LNG, posebno za Europu, koja je već izložena energetskim šokovima. Cijene nekontrolirano rastu, a industrija i kućanstva suočavaju se s novim valom poskupljenja. Energetsko tržište postaje prostor nesigurnosti u kojem se cijene formiraju pod utjecajem straha, a ne realne ponude i potražnje. Politička dimenzija sukoba dodatno pojačava napetosti. Donald Trump tvrdi da nije bio upoznat s izraelskim napadom, dok mediji i u SAD-u i u Izraelu pišu da su američki i izraelski dužnosnici potvrdili suprotno, da je bio informiran i da je napad podržao ocijenivši ga snažnom porukom Iranu. Takve kontradiktorne izjave dodatno potkopavaju povjerenje i produbljuju nestabilnost.

Ključne riječi
Hormuški tjesnac energetika Izrael SAD plinsko polje Iran

Ne propustite

