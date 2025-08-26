Vijetnam u pripravnosti: Evakuirano 600.000 ljudi zbog snažnog tajfuna Kajiki

Tri osobe su izgubile život, a najmanje 13 ih je ozlijeđeno u tajfunu koji je pogodio Vijetnam, priopćile su vlasti. Tajfun Kajiki stigao je u ponedjeljak do sjevernog središnjeg dijela vijetnamske obale, izazvavši štetu na gotovo 7.000 kuća, rušenje 18.000 stabala te poplave na tisućama hektara rižinih polja, piše SkyNews.

Među poginulima je i 90-godišnji muškarac čija je kuća srušena tijekom jake kiše, kao i muškarac u pokrajini Nghe An koji je u petak stradao od strujnog udara dok je pokušavao učvrstiti krov, prenose državni mediji. Tajfun je srušio i 331 stup električne mreže, što je dovelo do velikih nestanaka struje u nekoliko pokrajina, stoji u izjavi vijetnamske vlade.

Jaka kiša nastavila je padati i u utorak ujutro, što je prouzročilo poplave u ulicama Hanoija, glavnog grada. Automobili su bili potopljeni do krovova, a najveće gradsko jezero izlilo se iz korita. Poplave su odsjekle nekoliko sela u pokrajini Bac Ninh, izvještavaju državni mediji. Dva zračne luke u pokrajinama Thanh Hoa i Quang Binh ostale su zatvorene u utorak, nakon što su svi letovi obustavljeni dan ranije, objavila je državna uprava civilnog zrakoplovstva.

Vijetnamske vlasti planiraju evakuirati oko 600.000 ljudi i 152.000 domova u pokrajinama Thanh Hoa, Quang Tri i Danang, navode državni izvori. Također je mobilizirano 16.500 vojnika i 107.000 pripadnika paramilitarnih snaga za pomoć u evakuaciji i spašavanju stanovništva.

Obala Vijetnama na Južnom kineskom moru posebno je osjetljiva na oluje koje često izazivaju smrtonosne poplave i odrone tla. Očekivalo se da će Kajiki biti snažniji od prošlogodišnjeg tajfuna Yagi, koji je usmrtio 300 ljudi i prouzročio štetu od 2,4 milijarde funti. Nakon što je u ponedjeljak poslijepodne zahvatio kopno, Kajiki je u utorak ujutro oslabio u tropsku depresiju dok se kretao prema Laosu, izvijestila je vijetnamska meteorološka služba.

Međutim, agencija je upozorila da bi neka područja na sjeveru Vijetnama mogla dobiti i do 150 milimetara kiše u šest sati, što bi moglo izazvati nagle poplave i klizišta. Najjužnija kineska provincija snizila je razinu pripravnosti u ponedjeljak ujutro, nakon što su stanovnici turističkog mjesta Sanya na otoku Hainan u nedjelju navečer morali potražiti zaklon zbog oluje koja je oštetila drveće i zgrade. U Tajlandu su stanovnici područja uz rijeke i u podnožju planina upozoreni na moguće iznenadne poplave i klizišta uslijed predviđene obilne kiše koja će padati do srijede.