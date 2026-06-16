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'ZABRINJAVAJUĆI POLOŽAJ'

Zovko: EU mora odgovoriti što želi s BiH i malobrojnim Hrvatima koji u njoj ostaju

U Bruxelles šaljemo 12 zastupnika, ovi ljudi idu na plaću od 10.000 eura bruto
Denis Kapetanovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
16.06.2026.
u 23:15

U raspravi posvećenoj proširenju Europske unije i napretku zemalja kandidatkinja, Zovko je upozorila na stanje u Bosni i Hercegovini, ističući zabrinjavajući položaj Hrvata kao konstitutivnog naroda koji, nakon teških ratnih stradanja, poslijeratnih demografskih promjena i dugogodišnjeg iseljavanja, iz godine u godinu postaju sve malobrojniji

Zastupnica u Europskom parlamentu i članica Odbora za vanjske poslove (AFET) Željana Zovko sudjelovala je danas na plenarnoj raspravi Europskog parlamenta o europskoj budućnosti zemalja jugoistočne Europe, održanoj nakon samita Europske unije i partnera iz regije u Tivtu 5. lipnja, priopćio je ured zastupnice.

U raspravi posvećenoj proširenju Europske unije i napretku zemalja kandidatkinja, Zovko je upozorila na stanje u Bosni i Hercegovini, ističući zabrinjavajući položaj Hrvata kao konstitutivnog naroda koji, nakon teških ratnih stradanja, poslijeratnih demografskih promjena i dugogodišnjeg iseljavanja, iz godine u godinu postaju sve malobrojniji. „Danas se Hrvati ponovno suočavaju s činjenicom da ulaze u još jedan izborni ciklus bez provedbe nužnih izbornih i ustavnih reformi te bez pune provedbe presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine“, upozorila je Zovko, navodi se u priopćenju.

Naglasila je kako europski put Bosne i Hercegovine ne može počivati na trajnim političkim neravnotežama te da su ravnopravnost konstitutivnih naroda, legitimno političko predstavljanje i poštivanje ustavnog poretka temeljni preduvjeti stabilne, funkcionalne i europske Bosne i Hercegovine.

Govoreći o budućnosti međunarodnog angažmana u zemlji, Zovko je pozvala na ozbiljnu raspravu o postupnom prijenosu odgovornosti na domaće institucije i o budućoj ulozi međunarodne zajednice. „Dok Europska unija želi preuzeti snažniju odgovornost za europsku budućnost Bosne i Hercegovine, moramo otvoriti raspravu o tome kako osigurati da domaće institucije preuzmu punu odgovornost za budućnost zemlje. Potrebno je osigurati postupni prijenos odgovornosti na domaće institucije i snažniju ulogu Europske unije u procesu pristupanja“, istaknula je Zovko.

Također je pozvala Europsku komisiju i europske institucije da daju jasniji odgovor o budućem ustroju Bosne i Hercegovine. „Moramo se zapitati kakvu Bosnu i Hercegovinu želimo graditi i kako namjeravamo osigurati da Hrvati, kao najmalobrojniji konstitutivni narod, ostanu ravnopravan i politički relevantan čimbenik njezine europske budućnosti“, zaključila je Zovko, stoji u priopćenju ureda zastupnice.
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U Bruxelles šaljemo 12 zastupnika, ovi ljudi idu na plaću od 10.000 eura bruto
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Ključne riječi
Europski parlament BiH Željana Zovko

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