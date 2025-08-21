Naši Portali
OBILNE PADALINE

VIDEO Pogledajte kakvo je nevrijeme pogodilo Istru: Pala ekstremna količina kiše u Umagu

Autor
Robert Jurišić
21.08.2025.
u 08:18

Obilna kiša potopila je i područje Poreča (do 75 mm), te područja Buja i Buzeta gdje je palo do 65 mm. Do 1 sat u noći, najmanje kiše palo je na krajnjem jugu Istre, uglavnom 10-ak mm.

Snažno nevrijeme pogodilo je jučer navečer velik dio Istre, ali najteže je bilo na Umaštini. U gradu Umagu palo je čak 135 mm kiše, ali lokalno brojke premašuju i 150 mm. To je dvostruko više od očekivanog mjesečnog prosjeka, piše Istramet. Obilna kiša potopila je i područje Poreča (do 75 mm), te područja Buja i Buzeta gdje je palo do 65 mm. Do 1 sat u noći, najmanje kiše palo je na krajnjem jugu Istre, uglavnom 10-ak mm.

Promet se na području Umag odvijao otežano, a bilo je i šteta. DHMZ je za danas najavio promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu i na istoku zemlje ponegdje grmljavinsko nevrijeme uz naglu promjenu smjera vjetra i obilnu oborinu, u prvom dijelu dana na sjevernom Jadranu, a od sredine dana u Dalmaciji te na istoku. Vjetar u unutrašnjosti mjestimice umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Najviša dnevna temperatura između 23 i 28 °C, na istoku i u Dalmaciji od 29 do 33 °C.

Ključne riječi
Poplava kiša nevrijeme Istra

