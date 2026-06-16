Ovako danas izgledaju izbori u Putinovoj 'demokraciji'

Ruski predsjednik Vladimir Putin raspisao je parlamentarne izbore za 20. rujna te je istovremeno započela izborna kampanja u zemlji. Izbori će se zapravo održavati tri dana, od 18. do 20. rujna. Bit će to prvi parlamentarni izbori od početka opće ruske invazije na Ukrajinu 2022., što ujedno znači i prvi puta da će se održati na teritoriju koji je Rusija okupirala u Ukrajini, a koji uključuje dijelove ukrajinskih regija Doneck, Luhansk, Zaporižja i Herson koje je Moskva "anektirala" i danas ih tumači kao svoj teritorij.

Rusija redovito održava parlamentarne izbore od početka 1990-ih, ali na njima posljednjih četvrt stoljeća pobjeđuje isključivo Putinova stranka Jedinstvena Rusija, i to svaki puta prilično uvjerljivo, dok u parlament Dumu ulaze još i stranke koje se u Rusiji naziva "sistemskom opozicijom", što znači da formalno nisu dio vlasti, ali zapravo ju podržavaju. To znači da prave opozicije u parlamentu nema, i malo tko očekuje da će je i biti nakon ovih izbora.

Posljednji parlamentarni izbori održani su u rujnu 2021., i na njima je Putinova stranka osvojila oko polovice svih glasova, ali i veliku većinu mandata (324 od 450). Tradicionalno je druga najsnažnija stranka Komunistička partija koja ponekad pokazuje neke znakove neovisnosti u odnosu na Putinov režim, ali također funkcionira uglavnom kao privjesak vlasti. Zanimljivo je da su se politički organizatori unutar Putinova režima pobrinuli da sve veće stranke, koje imaju prepoznatljivost u javnosti, predstavljaju jedan segment na političkom spektru – Putinova stranka utjelovljuje konzervativni desni centar, komunisti krajnju ljevicu, LDPR krajnju desnicu, Novi ljudi poduzetnički ekonomski liberalizam, a Pravedna Rusija lijevi centar. Upravo ovih pet stranaka 2021. ušlo je u Dumu. Od doista opozicijskih stranaka, izborna komisija dopustila je sudjelovanje liberalnoj stranci Jabuka koja izlazi na izbore sa sloganom "Za mir i slobodu! Za život bez straha!".

No, stranka već godinama nema velik utjecaj u javnosti, a država na nju vrši znatan pritisak te je zabranjena kandidatura većem broju kandidata zbog isticanja "ekstremističkih simbola". Šefu stranke Nikolaju Ribakovu zabranjena je kandidatura samo zato što je objavio sliku pokojnog lidera ruske opozicije Alekseja Navaljnog nedugo nakon njegove smrti u ruskom zatvoru 2024. godine. Ipak, bit će to jedina stranka koja će se natjecati na ovim izborima, a da se zalaže za mir u Ukrajini. Osim parlamentarnih izbora, na isti dan će biti održano glasanje i u pojedinim regijama te za guvernere. Više od 2200 izbora na različitim razinama vlasti bit će održano, a u najvećoj zemlji na svijetu kandidati će se natjecati za više od 20 tisuća različitih mjesta te za osam guvernera, izvijestila je ruska državna agencija TASS.

Posebnu je pozornost privukla izjava šefice izborne komisije Elle Pamfilove koja je upozorila Ruse unaprijed da na dane izbora u rujnu mogu očekivati da neće moći pristupiti internetu te ih je pozvala da se ne bune zbog toga.

- Mislim da ne bismo trebali gunđati jer, stavimo to u perspektivu, to što netko ne može otići na Internet, može značiti spašavanje nečijeg života – rekla je Pamfilova. Posljednjih mjeseci ruski građani u više navrata nisu mogli otići na internet jer ga je država isključila, obrazlažući to sigurnosnim razlozima. Također država zabranjuje sve više aplikacija, internetskih stranica i VPN sustava kojima korisnici pokušavaju zaobići ova ograničenja.