Panika na Aljasci uoči sastanka Putina i Trumpa: ‘Ovo bi mogla biti najveća poplava u povijesti, bježite odmah!‘

Grad Juneau, glavni grad Aljaske, pozvao je brojne stanovnike na žurnu evakuaciju dok se priprema za moguću rekordnu poplavu koju uzrokuje voda iz ledenjačkog jezera formiranog ispod ledenjaka Mendenhall. Prema podacima saveznih službi, riječ je o još jednom u nizu ekstremnih događaja potaknutih klimatskim promjenama, piše The Guardian. Tijekom ljetnih mjeseci, zbog kombinacije kiše i otapanja snijega, dolazi do fenomena poznatog kao nagla poplava ledenjačkog jezera (GLOF), koji sada prijeti brojnim dijelovima grada.

Prema procjenama, rijeka Mendenhall bi svoj vrhunac mogla doseći oko 16 sati po lokalnom vremenu u srijedu. Vlasti se nadaju da će nedavno postavljene zaštitne barijere uspjeti spriječiti izlijevanje vode i zaštititi gust naseljen kvart Mendenhall Valley, gdje živi većina od 32.000 stanovnika. U utorak ujutro potvrđeno je da je voda već počela curiti ispod ledene barijere, a kulminacija se očekuje kroz srijedu. Stanovnicima iz rizičnih zona već je savjetovana evakuacija, a poruka kriznih službi bila je jasna: "Ne čekajte, otiđite već večeras!"

Nacionalna meteorološka služba objavila je kako su najnoviji izračuni pokazali da će razina rijeke porasti na preko 4,9 metara, što bi moglo oboriti sve dosadašnje rekorde. Meteorologinja Nicole Ferrin izjavila je kako su upozorenja izdana nakon pažljivih analiza, iako su prognoze dodatno zakomplicirane snažnom kišom i brzim porastom razine vode. Potvrdila je i da se oslobađanje vode ispod ledenjaka već događa. "Prema dostupnim podacima, ovo bi mogla biti najveća poplava otkako se bilježe mjerenja", rekla je Ferrin.

Ledenjak Mendenhall, koji se prostire sjeverno od grada, stvara prirodnu ledenu branu ispod koje se nakuplja voda iz Suicide Basina. Od 2011. godine svake se godine, uslijed otapanja, goleme količine vode slijevaju u jezero i potom niz rijeku prema naseljenim područjima. Znanstvenici ističu kako su klimatske promjene glavni uzrok pojačanih i sve češćih ledenjačkih poplava, budući da se Aljaska zagrijava dvostruko brže od ostatka SAD-a. Prema podacima NOAA-e, prosječna godišnja temperatura u Aljasci porasla je za više od 1,5 °C u posljednjih 100 godina, a trend zagrijavanja se nastavlja.

Ledenjaci na Aljasci – uključujući Mendenhall – spadaju među najbrže topeće na svijetu, s drastičnim povlačenjem zabilježenim od 1980-ih godina. Klimatolog Rick Thoman izjavio je da bi, bez globalnog zatopljenja, ovakva razina poplave bila nezamisliva: “Bez utjecaja klimatskih promjena, ovakva situacija se ne bi događala ni na ledenjaku, ni u jezeru, ni nizvodno u gradu.” Prošlogodišnja poplava, u kolovozu 2023., već je izazvala velike štete, uključujući eroziju tla i poplave u dijelovima grada koji nikada prije nisu bili pogođeni.

Mendenhall, udaljen svega 20 kilometara od centra Juneaua, poznato je turističko odredište, ali i izvor sve većih ekoloških briga. Poplave povezane s otapanjem ledenjaka ponavljaju se gotovo svake godine već više od desetljeća, a posljednjih godina izazivaju velike materijalne štete i gubitke domova. Za sve je odgovorno povlačenje jednog manjeg ledenjaka u blizini, koje je ostavilo udubinu (bazin) koja se svake godine puni vodom. Kad pritisak postane prevelik, voda probija ledenu barijeru i juri prema naselju.

Ledenjak je izvorno nosio naziv Sitaantaagu („Ledenjak iza grada“) i Aak’wtaaksit („Ledenjak iza malog jezera“) u jeziku Tlingit Indijanaca, a preimenovao ga je prirodoslovac John Muir u Auke Glacier, da bi 1892. dobio ime Mendenhall, po znanstveniku Thomasu Corwinu Mendenhallu. Smatra se ostatkom male ledene epohe, a danas se povlači brzinom od 30 do 45 metara godišnje.