KOMENTIRAO NIZ TEMA

Turudić: 'DORH će reagirati na lažne informacije vezane za slučaj časne sestre'

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić stigao u Split zbog napada na srpske folkloraše
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Šimun Ilić
03.12.2025.
u 12:10

Na kraju se osvrnuo i na slučaj časne sestre za koju se ispostavilo da je sama sebe ozlijedila nožem, iako su se ranije pojavili drugačiji navodi. Kaže da će DORH reagirati na lažne napise

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić jutros je pred zgradom Zadarske županije stao pred novinare i komentirao nekoliko aktualnih slučajeva koji su posljednjih dana izazvali veliku pažnju javnosti. Na početku se osvrnuo na napade tijekom antifašističkog prosvjeda u Rijeci, poručujući da se postupak vodi. Rekao je kako se provode izvidi te da će, ako se utvrdi sumnja na počinjenje kaznenog djela, odgovorni biti procesuirani, prenosi RTL Danas. Dodao je da je policija snimala isticanje zabranjenih simbola i obilježja te da će se vidjeti hoće li podnijeti prekršajne ili kaznene prijave.

Turudić je govorio i o zahtjevu za skidanje oznake tajnosti s dopisa koji je prošli tjedan poslan Saboru, a tiče se kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda, Mirte Matić. Kaže da su jučer poslijepodne zaprimili zahtjev Odbora za pravosuđe te da su već jutros imali sastanak na tu temu. Najavio je da će odgovor Odboru poslati sutra ili najkasnije u petak. Prema tvrdnjama predsjednika Odbora Nikole Grmoje, u dopisu stoji da je Matić bivšem suprugu dojavljivala da je pod tajnim mjerama, no Turudić o tome danas nije želio detaljnije govoriti.

Komentirao je i slučaj bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, koji se nalazi u istražnom zatvoru. Kaže da istraga traje i da je potrebno ispitati 22 svjedoka, ali je naglasio da se cijelim postupkom “moramo ponositi”. Istaknuo je kako ni jedan od osumnjičenih do samog uhićenja nije znao da se protiv njega vodi postupak te je odbacio insinuacije da je bilo ikakvih dojava. Prema njegovim riječima, akcija je pokrenuta rano ujutro, a nalozi za pretrage poslani su Županijskom sudu u Zagrebu oko 8 sati. Kada su utvrdili da je Mikulić izvan Zagreba, odlučili su odmah reagirati jer su tajne mjere bile pred istekom.

Na kraju se osvrnuo i na slučaj časne sestre za koju se ispostavilo da je sama sebe ozlijedila nožem, iako su se ranije pojavili drugačiji navodi. Kaže da će DORH reagirati na lažne napise i utvrditi postoji li osnova za pokretanje postupka protiv onih koji su širili netočne informacije.

Ključne riječi
Andrija Mikulić Ivan Turudić DORH

DP
Drug Pajdaš
12:37 03.12.2025.

Ne znam što još treba, nakon afera Hipodrom i bolnice Sv. Ivan, da se konačno procesuira Tomislav Tomašević. Pa sve je bjelodano jasno. Ako su u sve upetljani ravnatelji postavljeni od Tomaševića, ako su u sve upetljana i upravna vijeća postavljena od Tomaševića, ako je državna revizija upozorila na nepravinosti, a Tomašević nije reagirao, ako Holding organizirano zastrašivao i šikanirao svjedoke u postupku, onda je jasno da se radi o organiziranim skupinama. A svaka organizirana skupina uvijek ima šefa, koji je u ovim situacijama samo jedan.

AL
alojzvodic
12:24 03.12.2025.

Turudić: Tomašević si dopušta stvari koje su nedopustive u civiliziranom društvu. Što bi se reklo, Tomašević se stavio na stranu onih koji su protiv crne Hrvatske i rušenja vlasti na ulici, a ti krivo ocjenio da je to moguće.

ZO
Zorica48
12:18 03.12.2025.

Turudicu malo pogledaj zadnje emisije Bujanca na.tv.Z1.

