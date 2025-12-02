Policija o časnoj sestri: Kupila je nož i lažno prijavila napad, slijedi kaznena prijava

Nastavno na događaj o ozlijeđenoj časnoj sestri (35) koji se dogodio u subotu, 29. studenoga 2025., Policijska uprava zagrebačka dovršila je kriminalističko istraživanje i potvrdila kako je riječ o lažnoj prijavi. Kako navode, odmah su po saznanju, 28. studenoga, obavili razgovore s više osoba i poduzeli niz mjera s ciljem utvrđivanja svih okolnosti incidenta.

Nakon jučerašnjeg otpusta iz bolnice, časna sestra je u službenim prostorijama policije podnijela kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog pokušaja teške tjelesne ozljede. Navela je da ju je napao nepoznati muškarac koji ju je ozlijedio nožem, nakon čega je potražila liječničku pomoć. Liječnici su joj konstatirali lakše ozljede.

Međutim, daljnjim kriminalističkim istraživanjem i operativnim provjerama utvrđeno je da je prijava bila lažna. Policija je zaključila da je 35-godišnjakinja sama sebi nanijela ozljedu nožem koji je prethodno kupila, svjesno dovodeći policijske službenike u zabludu.

S obzirom na utvrđene činjenice, policija će protiv časne sestre podnijeti kaznenu prijavu nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu zbog sumnje u kazneno djelo lažnog prijavljivanja kaznenog djela prema članku 304. stavku 1. Kaznenog zakona.

Nakon što je utvrđeno da se radi o samoozljeđivanju, 35-godišnjakinja je prevezena u zdravstvenu ustanovu radi pružanja potrebne medicinske skrbi, uz intervenciju hitne medicinske pomoći. Policija podsjeća da je lažno prijavljivanje kaznenog djela ozbiljno kazneno djelo koje može imati pravne posljedice za počinitelja.