Oglasili se iz Družbe sestara milosrdnica: Nakon utvrđivanja svih činjenica zahvaljujemo medicinskom osoblju i policiji

Sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskoga Provincije Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije – Zagreb objavile su danas poslijepodne priopćenje u povodu dovršetka kriminalističkog istraživanja vezanog uz ozljeđivanje časne sestre.

„Nakon što je provedeno kriminalističko istraživanje i službeno su utvrđene sve činjenice i okolnosti ozljeđivanja časne sestre, ovime sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskoga Provincije Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije iz Zagreba zahvaljuju svim uključenim službama, osobito medicinskom osoblju i policiji na pomoći i suradnji“, navode u svojem priopćenju sestre milosrdnice.

„Ukazujući na važnost zaštite dostojanstva i integriteta svake osobe Provincija i Družba iskazuju svoju blizinu, podršku i spremnost na svaku daljnju pomoć ozlijeđenoj časnoj sestri te pozivaju na razumijevanje i zajedništvo u molitvi“, pišu u svojem priopćenju iz Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga

Provincija Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije – Zagreb očigledno je čekala da se dovrši službena policijska istraga kako bi se prvi put oglasila u javnosti u vezi sa svime što se s članicom njihove družbe događalo od prošloga petka naovamo.