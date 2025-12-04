Naši Portali
BOBU BOB! U PETAK U 20 SATI

Vlatko Cvrtila o tajnim pregovorima, Putinovoj snazi i Trumpovim hirovima u novoj epizodi podcasta Bobu Bob!

04.12.2025.
u 15:23

Podcast Bobu Bob! pratite u petak u 20 sati na platformama YouTube i Spotify te društvenim mrežama Večernjeg lista

Gost podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a je stručnjak za međunarodne odnose i sigurnost profesor Vlatko Cvrtila. S urednikom Igorom Bobićem razgovarao je o pregovorima o okončanju rata u Ukrajini, Donaldu Trumpu, Vladimiru Putinu te Volodimiru Zelenskom kao i budućnosti Europske unije. Jesmo li najbliže dogovoru o okončanju rata dosada i upravlja li svime američka administracija ili hirovi Donalda Trumpa? Divi li se Trump Putinu i može li ga nadigrati? Je li Putin jači, slabiji ili na istoj poziciji kao i prije početka agresije na Ukrajinu? Kakva je pozicija Zelenskog oslabljenog korupcijskim skandalima u vlasti? Može li mirovni sporazum koji bi uključivao predaju okupiranog ukrajinskog teritorija predstavljati opasni presedan zbog kojeg bi se mogao urušiti međunarodni poredak? Gdje je mjesto Europske unije u toj priči i hoće li ona iz svega izići kao nečiji pijun ili nezavisna sila o čemu ovih dana priča njemački kancelar Friedrich Merz? Hoće li napokon doći do širenja Europske unije koja je zemlja najspremnija kandidatkinja za članstvo? Predstavlja li Srbija koja nazaduje u europskim integracijama vojnu prijetnju  Hrvatskoj? 

Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a u petak 5. prosinca u 20h na platformama YouTube i Spotify te društvenim mrežama Večernjeg lista.
