#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
MARIJA MILOŠEVIĆ

VIDEO Unuka Slobodana Miloševića prvi se put pojavila u javnosti: 'Ponosna sam na svog djeda'

Beograd: Unuka Slobodana Miloševića na okruglom stolu za svog djeda
Foto: M.M.
VL
Autor
Večernji.hr
11.03.2026.
u 10:33

Mlada Marija Milošević doputovala je u Srbiju povodom obilježavanja 20. godišnjice smrti Slobodana Miloševića u Haškom tribunalu

Unuka bivšeg predsjednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije, Slobodana Miloševića, prvi se put pojavila u javnosti u Srbiji. Riječ je o dvadesetogodišnjoj Mariji Milošević, kćeri njegova sina Marka Miloševića iz drugog braka, koja nosi isto ime kao i njezina tetka. Mlada Marija Milošević doputovala je u Srbiju povodom obilježavanja 20. godišnjice smrti Slobodana Miloševića u Haškom tribunalu. Tom se prilikom prvi put obratila javnosti i govorila o svojoj obitelji, studiju i razlozima dolaska.

„Došla sam ovog puta povodom godišnjice smrti i ubojstva mog djeda u Haškom tribunalu. Sada sam dovoljno odrasla da mogu sudjelovati u svemu tome. Ponosna sam na svog djeda. On je bio pravi borac za pravdu i istinu“, rekla je Marija Milošević u televizijskom obraćanju. U istom intervjuu otkrila je i neke detalje iz privatnog života. Navela je da studira novinarstvo te da je naučila srpski jezik. Govorila je i o svojoj obitelji, njezin otac Marko Milošević bavi se građevinskim poslom, dok je majka slikarica koja je pohađala i Pravni fakultet.

Dodala je i da je njezin drugi djed predsjednik Ustavnog suda koji je inaugurirao ruskog predsjednika Vladimira Putina. Marko Milošević napustio je Srbiju u listopadu 2000. godine te je dobio azil u Moskvi. Iz prvog braka s Milicom Gajić ima sina Marka Miloševića, koji je danas zastupnik Socijalističke partije Srbije u Narodnoj skupštini.

Podsjećamo, kako smo i ranije pisali, o obitelji Milošević u javnosti se često govorilo i kroz istupe njegove kćeri Marije Milošević, koja je Srbiju napustila 2001. godine nakon što je njezin otac izručen Međunarodnom sudu u Haagu. Od tada živi u Crnoj Gori, a više je puta javno govorila o razočaranju odnosom Srbije prema njezinoj obitelji.

„Meni je, ustvari, strašno žao što sam se uopće rodila u Beogradu 1965. godine i tamo provela svojih prvih 36 godina. Stalno maštam o tome kako bi bilo divno da tatini roditelji nikada nisu otišli odavde, da je tata bio na moru te godine kad je upoznao mamu, a da je mama došla na ljetovanje i da su se oni zaljubili i da je mama ostala ovdje s tatom. Isto bismo se rodili Marko i ja, i svi bismo bili danas sretni i zajedno“, rekla je svojevremeno. Tom je prilikom dodala i kako se, kako je istaknula, „nikada neće vratiti u Srbiju“.
Napeto između dvije saveznice u Europskoj uniji. Sve je 'zakuhao' Donald Trump?
Ključne riječi
Srbija Slobodan Milošević. Marija Milošević

