Anušića pitali o modernizaciji srpskih MIG-ova: 'Riječ je o ozbiljnom naoružanju...'

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić komentirao je u utorak odnos s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem koji brani suradnju s Izraelom i rekao da mu, kao ministru, nitko ne može zabraniti suradnju bilo kojom zemljom u smislu komunikacije i suradnje na obrambenoj razini. Anušić je odgovarajući na novinarsko pitanje kako pomiriti odnos njega i predsjednika države rekao da se oni nemaju što miriti, niti produbljivati sukob i da on kao ministar točno zna što čini, radi i može raditi.

"Suradnju mene kao ministra s bilo kojom drugom zemljom i u smislu komunikacije i suradnje na obrambenoj razini, to jest na saznanjima, znanjima, novim tehnologijama i patentima, to mi ne može apsolutno nitko zabraniti. To je, na kraju, moja zadaća. Ja to moram raditi i činiti. Ja se brinem o sigurnosti Hrvatske, hrvatskih granica, zajedno s Vladom, a i zajedno, naravno, s predsjednikom države", istaknuo je Anušić u izjavi nakon primopredaje gumenih brodica namijenjenih Hrvatskoj obalnoj straži.

Dodao je kako bi svima trebao biti interes jača i kvalitetnija obrana, jače i kvalitetnije Oružane snage i sustav sigurnosti RH, posebno u ovim geopolitičkim okolnostima u kojima se nalazi cijeli svijet, pa tako i Hrvatska. Tako da se nema potrebe, nastavio je, ni miriti, ni svađati se, nego jednostavno treba surađivati koliko je god to moguće i u interesu Hrvatske i u interesu Oružanih snaga. "Naravno da ćemo nailaziti na teme u kojima nećemo svi imati isto razmišljanje, ali zakon je tu vrlo jasan tko što radi i tko što čini, gdje se svatko drži svog dijela i neće biti problema", rekao je Anušić.

Novinari su ministra pitali i treba li se bojati migrantskog vala, osobito morskim putem. Anušić je rekao kako je geopolitička situacija nepredvidiva i teško se može predvidjeti što će se događati u budućnosti. "I ove brodice koje vidite ovdje i generalno što činimo i radimo je upravo i sprječavanje buduće eventualne migrantske krize i općenito krize koja se može preliti na jugoistok Europe i na naše područje. Činimo sve da nas nikakve ugroze u budućnosti ne mogu ugroziti, je li to migrantska kriza, dolazak migranata na naše kako kopnene tako i morske granice i ugroze svih vrsta koje su danas vrlo opasne i teško predvidive i na koje se moramo pripremiti", naglasio je ministar.

Dodao je kako su modernizacija i opremanje ne samo Hrvatske ratne mornarice, nego i kopnenih i zračnih snaga u punom procesu, odnosno da su zračne snage gotovo dovršile taj proces, a kopnene snage i ratna mornarica će taj proces završiti do 2030. godine. Novinari su ministra pitali i je li vidio da na srpskim migovima postoje kineske nadzvučne rakete koje se popularno zovu "Zagrepčanke" i je li to poruka iz Beograda, na što je Anušić odgovorio da općenito srpska vojska intenzivno ulaže u modernizaciju svojih oružanih snaga već 10 godina.

"Ono što smo mogli danas pročitati u Jutarnjem listu čini mi se da imaju hipersonične rakete koje imaju domet 300 kilometara i lete šest mahova što je ozbiljno naoružanje i samo to mogu reći, mi trebamo činiti i raditi na snaženju naših obrambenih kapaciteta i potencijala. Nadam se da će te hipersonične rakete ostati kod njih u skladištu gdje im je i mjesto", istaknuo je. Vezano uz ophodne brodove naručene svojedobno iz Brodosplita, od kojih su isporučena samo dva od ukupno pet, Anušić je rekao da su oni u ovom trenutku predmet DORH-a koji će vrlo brzo donijeti pravomoćne odluke prema kojima će se postupiti. Ministar se osvrnuo i na jučerašnji prvi dan ročnika koji služe temeljno vojno osposobljavanje i rekao kako je "sve onako kako treba ići" i da su prvi put čuli od svog instruktora da ih budi u 6 ujutro i tako će to biti, poručio je, sljedeća dva mjeseca.