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SNAŽNE EKSPLOZIJE

VIDEO Ukrajina žestoko udarila Rusiju: Pomorski dronovi Mamai pogodili dva naftna tankera u Crnom moru

Screenshot/X
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
16.07.2026.
u 14:38

SBU je u četvrtak objavio i videosnimke na kojima se, prema njihovim tvrdnjama, vidi kako se pomorski dronovi Mamai zabijaju u trupove brodova, nakon čega dolazi do snažnih eksplozija

Ukrajinska Sigurnosna služba (SBU) objavila je da je u zajedničkoj operaciji s Ratnom mornaricom Ukrajine pomorskim dronovima pogodila dva ruska naftna tankera u Crnom moru. Riječ je o tankerima Louise 1 i Banda, za koje Kijev tvrdi da sudjeluju u izvozu ruske nafte unatoč međunarodnim sankcijama, javlja Kyiv post .

SBU je u četvrtak objavio i videosnimke na kojima se, prema njihovim tvrdnjama, vidi kako se pomorski dronovi Mamai zabijaju u trupove brodova, nakon čega dolazi do snažnih eksplozija. Napadi su, kako navode, izvedeni u blizini ruske obale kod Novorosijska i Sočija, no točan datum operacije nije otkriven.

Prema priopćenju ukrajinske službe, oba tankera nalaze se na ukrajinskom popisu sankcioniranih plovila, dok je Louise 1 pod sankcijama i zapadnih država. Iz SBU-a tvrde da je taj tanker samo tijekom 2026. godine prevezao gotovo tri milijuna tona ruske nafte vrste Urals.

Tanker Louise 1 sudjelovao je u transportu ruske sirove nafte unatoč embargu koji su uvele zemlje skupine G7 i Europske unije. Naftu je prevozio iz ruskih luka na Baltiku i Crnom moru te pritom isključivao automatski identifikacijski sustav kako bi prikrio svoje kretanje - navodi SBU. Prema podacima baze OpenSanctions, brod plovi pod panamskom zastavom, a ranije je bio registriran u Grčkoj i Liberiji. Ukrajinska sigurnosna služba tvrdi da je i tanker Banda sudjelovao u prijevozu ruske sirove nafte iz luka Ust-Luga, Kerč, Novorosijsk i Nahodka. Platforma za praćenje brodova MarineTraffic navodi da plovi pod liberijskom zastavom.

SBU također tvrdi da su ruske snage pokušale zaustaviti pomorske dronove pucnjavom iz strojnica i zračnim bombama, ali bez uspjeha. Iz Kijeva poručuju kako je cilj ovakvih operacija smanjiti ruske prihode od izvoza nafte, koji predstavljaju jedan od ključnih izvora financiranja rata u Ukrajini.

Pomorski dron Mamai, korišten u ovoj operaciji, prvi je put predstavljen krajem 2023. godine. Posljednjih tjedana Ukrajina intenzivira napade na rusku pomorsku logistiku, a Zapovjedništvo snaga za besposadne sustave (USF) priopćilo je početkom tjedna da je u samo devet dana pogođeno čak 116 ruskih plovila. Rusija je oštro osudila napade. Šef ruske diplomacije usporedio ih je s piratstvom, no ukrajinsko vojno vodstvo odbacuje takve optužbe, ističući da su mete legitimni vojni i logistički ciljevi povezani s financiranjem ruske invazije.
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Ključne riječi
Rusija napadi dronovi Ukrajina

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