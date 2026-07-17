Kontroverzni bivši voditelj CNN-a razmišlja o kandidaturi za predsjednika SAD-a: 'Mislim da bih bio jako dobar'

Bivši voditelj CNN-a Don Lemon pridružio se nizu poznatih osoba koje nagovještavaju moguću kandidaturu za američkog predsjednika 2028. godine. Lemon, koji je u travnju 2023. iznenada dobio otkaz na CNN-u, u podcastu 'Can’t Be Censored' rekao je da ozbiljno razmišlja o ulasku u predsjedničku utrku. Viditelj ga je upitao ima li političkih ambicija, na što je Lemon odgovorio: "Ne, ali ljudi me stalno pitaju kandidiram li se za predsjednika i ne znam, možda i hoću. Ozbiljan sam. Ne znam, možda i hoću jer me ljudi stalno pitaju da to učinim ili planiram li to učiniti". Lemon je zatim rekao da ga većina osoba koje razmišljaju o kandidaturi nije impresionirala. Dodao je da u današnje vrijeme, navodeći kao primjer predsjednika Donalda Trumpa, za predsjedničku kandidaturu više nije potrebno veliko političko iskustvo. "Zapravo mislim da bih bio vrlo dobar predsjednik Sjedinjenih Američkih Država", rekao je bivši voditelj CNN-a.

Lemon je s CNN-a otpušten 2023. godine nakon niza napetih događaja na televizijskoj mreži i u njegovu privatnom životu, piše The Independent. Osam godina vodio je vlastitu emisiju Don Lemon Tonight, nakon čega je premješten u panel-emisiju s drugim voditeljima. Poslije toga njegove su se kolege, prema pisanju časopisa People, počele žaliti na sukobe iza kulisa i neugodne komentare koje je iznosio u programu. Nakon odlaska s CNN-a osnovao je vlastitu medijsku kompaniju Lemon Media Network. Na YouTubeu je prikupio 1,4 milijuna pretplatnika, na Instagramu ima 2,8 milijuna pratitelja, a na TikToku 2,4 milijuna. Lemon je nedavno rekao i da je usred noći uhićen zbog "nečega što radim posljednjih 30 godina, a to je izvještavanje o vijestima". Prosvjednici o kojima je izvještavao u siječnju su prekinuli crkvenu službu u Minnesoti, nakon što su optužili pastora da surađuje s američkom imigracijskom službom ICE. Lemon je zajedno s drugim novinarima bio ondje kako bi izvještavao o prosvjedu, no poslije je optužen za udruživanje radi kršenja prava i ometanje vjerskih sloboda.

Ovo nije prvi put da je Lemon spomenuo moguću predsjedničku kandidaturu. Tijekom panela na skupu Harry Evans Truth Tellers u Londonu u svibnju rekao je voditeljici Kari Swisher da bi razmotrio ulazak u politiku. U kontekstu mogućih kandidata na predsjedničkim izborima 2028. spominje se i još jedan bivši suradnik CNN-a, Tucker Carlson. Nije jasno pod čijom bi se stranačkom zastavom Carlson mogao kandidirati jer je rekao da je prekinuo veze s Republikanskom strankom zbog javnih neslaganja s Trumpom. I sam Trump prije ulaska u politiku bio je poznata medijska osoba. Trinaest godina vodio je emisiju The Apprentice na NBC-u, a početkom 2000-ih često se pojavljivao u filmovima i televizijskim emisijama. I bivši predsjednik Ronald Reagan te guverner Arnold Schwarzenegger bili su medijske zvijezde prije ulaska u politiku, a obojica su prethodno radila kao glumci.