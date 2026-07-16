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'ZONA UBIJANJA'

Direktor CIA-e otkrio šokantne podatke: Ruski vojnici stižu na bojište, a prosječno prežive tek pola sata

Ruska vojska
Foto: Reuters/Pixsell
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Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
16.07.2026.
u 18:36

Američki dužnosnici procjenjuju da Rusija svaki tjedan izgubi oko 7000 vojnika. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nedavno je izjavio da se više od 80 posto neprijateljskih ciljeva uništava upravo bespilotnim letjelicama

Direktor američke Središnje obavještajne agencije (CIA) John Ratcliffe iznio je zabrinjavajuće procjene o gubicima ruske vojske u ratu u Ukrajini, ustvrdivši da novopridošli ruski vojnici na bojištu u prosjeku prežive tek između 20 i 30 minuta. Kao glavni razlog naveo je sve veću uporabu bespilotnih letjelica pogonjenih umjetnom inteligencijom, javlja Welt.de.

Govoreći na Samitu o obrani i inovacijama u Pennsylvaniji, Ratcliffe je rekao kako američke obavještajne procjene odgovaraju izvješćima koja su već dostupna javnosti. 'Naši podaci podudaraju se s izvješćima koja ste možda vidjeli iz Ukrajine. Prosječni životni vijek ruskog novaka koji danas stigne na bojište procjenjuje se na 20 do 30 minuta. Razlog je što su dronovi potpomognuti umjetnom inteligencijom postali iznimno specijalizirani i jeftini strojevi za ubijanje', izjavio je direktor CIA-e.

Prema njegovim riječima, ključnu ulogu u sadašnjoj fazi sukoba ima područje koje se često naziva 'Kill zone', odnosno Zona ubijanja. Riječ je o pojasu dubokom do 30 kilometara s obje strane bojišnice, u kojem su vojnici neprestano izloženi napadima bespilotnih letjelica. Dok Ukrajina zbog manjka ljudstva često drži obrambene položaje na većoj međusobnoj udaljenosti, ruske snage pokušavaju napredovati u manjim skupinama ili pojedinačno, što ih čini posebno ranjivima na napade iz zraka.

Američki dužnosnici procjenjuju da Rusija svaki tjedan izgubi oko 7000 vojnika. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nedavno je izjavio da se više od 80 posto neprijateljskih ciljeva uništava upravo bespilotnim letjelicama. Iako Rusija i dalje ima brojčanu prednost u ljudstvu, Ukrajina nastavlja usporavati rusko napredovanje razvojem sve naprednijih sustava bespilotnih letjelica i njihovom intenzivnom uporabom na bojištu.

U tom kontekstu Europska unija i Ukrajina u srijedu su potpisale sporazum o partnerstvu za zajedničku proizvodnju dronova. Istodobno, Washington razmatra dodatna financijska sredstva za ukrajinske programe razvoja bespilotnih letjelica te želi osigurati pristup tehnologijama koje stoje iza sustava upravljanih umjetnom inteligencijom. Rat u Ukrajini tako sve više potvrđuje da bespilotne letjelice i umjetna inteligencija postaju jedan od ključnih čimbenika modernog ratovanja, mijenjajući taktiku na bojištu i način vođenja vojnih operacija.
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Ruska vojska
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Ključne riječi
preživljavanje vojnici Rusija Ukrajina

Komentara 27

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KX
KradomiceKradeze_XI
18:52 16.07.2026.

Pa tko onda vodi rat već petu godinu? Marsovci?

Avatar majkuvam
majkuvam
18:54 16.07.2026.

Iako Ukrajinci uopće ne ginu imaju velike probleme sa ljudstvom i mobilizacijom. U Rusiji ,unatoč brojkama "genijalnih analitičara",još uvijek ne love vojno sposobne ljude po ulicama kao u Ukrajini. 🤔😂

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
18:55 16.07.2026.

Ono kad direktor CIA-e iznosi zabrinjavajuće procjene...

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