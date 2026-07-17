Od globalne svečanosti sportskog duha i fair playa do karnevala političke samovolje

Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. bliži se kraju. Ostalo je još odigrati samo finale, tj. utakmice za prvo i treće mjesto. Vatrenima ovoga puta nisu stvari baš išle od noge, pa ćemo vjerojatno svi ovo prvenstvo brzo i zaboraviti. Zapravo, teško da će ga i drugi pamtiti kao globalnu svečanost sportskog duha i fair playa, što bi ono po svojoj naravi trebalo biti. Pamtit ćemo ga, na žalost, po svemu suprotnom od toga. Glavni dojam koji će nam vjerojatno svima ostati u sjećanju od ovog prvenstva jest očajno suđenje i nevjerojatne sudske odluke, koje su dale za pravo onom uobičajenom kalimerovskom osjećaju nogometnih fanova. Nevjerojatna je bila sudska nonšalancija i fleksibilnost kojom su pristupali svome poslu. Vrhunac svega je bilo famozno FIFA-ino poništenje crvenog kartona Baluginu na Trumpovu intervenciju.
Moguć je samo put nadolje. Tada i karneval nogometa i fair playa prestaju biti svečanosti i postaje vlastita parodija.
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