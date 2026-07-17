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Laura Pausini nastupa na završnici Svjetskog nogometnog prvenstva u New Yorku
VL
Autor
vecernji.hr
17.07.2026.
u 15:57

Svjetska glazbena zvijezda ranije je najavila svoj prvi veliki koncert u Hrvatskoj, a zagrebačku Arenu očekuje pravi glazbeni spektakl 30. studenoga 2027.

Laura Pausini pridružit će se Robbieju Williamsu i Nicole Scherzinger na završnoj ceremoniji Svjetskog nogometnog prvenstva koja će se u nedjelju održati na stadionu MetLife u New Yorku, odakle će se spektakl prenositi uživo milijunima gledatelja diljem svijeta uoči finalne utakmice.

Bit će to nezaboravan trenutak koji će pratiti cijeli svijet. a u kojem će se slaviti moć glazbe, nogometa i onih emocija koje povezuju ljude.

Foto: FIFA

Laura Pausini je na poziv Robbija Williamsa još prije godinu dana otpjevala prvu službenu FIFA himnu “Desire” uz samog Robbija, te će to učiniti ponovo na završnici prvenstva, a posebno je zahvalna i sretna što će to učiniti uz takvu glazbenu ikonu, ali i zato što će pjevati na španjolskom jeziku koji čini vrlo važan dio njena delovanja i života.

Foto: Javier Biosca

Laura je posebno osvrnula na svoje korijene: “Ponosna sam što će talijanski glas biti dio ove globalne proslave uz Robbija i Nicole, te ne mogu dočekati podijeliti taj izniman trenutak s nogomentim fanovima na cijelom svijetu!”

Laura Pausini svoj talijanski glas u svojim fantastičnim pjesmama podijelit će i sa hrvatskom publikom 30. 11. 2027. na koncertu u Areni Zagreb. Ima još vremena do tada, ali nemojte čekati dugo kako biste osigurali svoju ulaznicu za koncert ove talijanske dive koja je odavno prešla granice Italije i postala svjetska pop zvijezda.

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