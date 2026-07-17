'Kralj sjevera': Ovaj čovjek bit će novi britanski premijer

Andy Burnham, proslavljen kao 'kralj sjevera', izabran je u petak za čelnika britanske vladajuće Laburističke stranke, čime je ostvario posljednji korak prije nego što će postati sedmi premijer zemlje u deset godina, obećavši ⁠spriječiti uspon populističke Reformističke stranke. Na 'specijalnoj konferenciji' u petak, Burnham, koji je svoj kraljevski nadimak stekao odlučnošću u branjenju interesa vlastite regije dok je bio župan Velikog Manchestera, rekao je da je spreman za vlast i da će raditi na tome da vrati nadu ljudima u "svim zapostavljenim krajevima". "Ujedinjeni smo, a moć koja proizlazi iz tog jedinstva stavljamo u službu mjesta i ljudi koji predugo čekaju da im politika ponovno ulije nadu", rekao je mnoštvu laburističkih zastupnika i stranačkih dužnosnika. "I to ćemo učiniti, svi, ⁠vratit ćemo im nadu", obvezao se. Također je odao počast Keiru Starmeru, čovjeku koga će zamijeniti na mjestu britanskog premijera u ponedjeljak, a tada će stranka željno iščekivati više informacija o njegovu kabinetu i kako planira vladati.

Burnhamov velik "rebalans moći"



Unatoč obećanju povratka nade mjestima koja se osjećaju 'zapostavljenima', još uvijek puno toga ostaje nejasno o tome kako će Burnham vladati. Dosad je održao jedan govor otkako se prošlog mjeseca vratio u parlament osvojivši mjesto za Makerfield, što je označilo početak četverotjednog procesa Starmerove smjene i preuzimanja njegove premijerske pozicije. Starmerova je nepopularnost diljem Britanije okrenula i zastupnike iz vlastitih redova protiv njega. U tom je govoru skicirao neke od svojih planova na domaćem planu, rekavši da želi nadgledati "najveći rebalans moći" iz Londona u britanske regije, što vjeruje da će smanjiti nejednakost i bijes koju osjećaju "zapostavljene zajednice" koje se sve više priklanjaju Reformistima.

Ta je poruka o planu za sprečavanje uspona Reformista osvojila laburističke zastupnike, koji se boje da će izgubiti svoja parlamentarna mjesta u korist populističke stranke 'kuma' Brexita Nigela Faragea na sljedećim parlamentarnim izborima, koji bi se trebali održati do 2029. godine. Reform UK mjesecima je na vrhu anketa. Dio tog uspona narušen je posljednjih tjedana kad je Farage prihvatio sredstava bogatih donatora, što je Burnhamu, moguće, dalo priliku da oživi laburiste. No on ipak nema puno vremena. Izbori su za manje od tri godine pa će Burnham morati što prije početi provoditi neka od svojih obećanja, od kojih se mnoga temelje na dugoročnom promišljanju. Nigel Wilcock, ravnatelj Instituta za ekonomski razvoj, neovisnog tijela koje predstavlja stručnjake za ekonomski razvoj, rekao je da se Burnham godinama zalagao za drugačiji pristup gospodarskom rastu. "Sada je pitanje kako tu viziju pretvoriti u stvarnost", zaključuje.