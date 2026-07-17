Brigadir Devčić i vlasnica tvrtke niječu krivnju za zloporabe, USKOK traži istražni zatvor za oboje

Nakon što su im u četvrtak pretražene nekretnine i poslovni prostori na području Zagreba, Zadra i Istre, brigadir Ivica Devčić, bivši šef nabave MORH-a i Alma Boch, vlasnica tvrtke Design Vision su tijekom petka prije podne dovedeni u USKOK na ispitivanje. Iznijeli su obranu u kojoj su zanijekali krivnju, a Devčić je, prema neslužbenim informacijama, detaljno pojašnjavao o kakvoj se javnoj nabavi radilo. No to što su oboje pred istražiteljima dugo i na široko govorili, očito im nije pomoglo, jer je nakon ispitivanja USKOK za oboje zatražio određivanje istražnog zatvora, o čemu će odlučivati sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda.

U međuvremenu, USKOK je objavio i za što ih se sumnjiči, pa je Devčić osumnjičen za zloporabu položaja i ovlasti, a Alma Boch za pomaganje u zloporabi položaja i ovlasti. Osumnjičena je i njezina tvrtka te je na koncu pokrenuta istraga. Izvidi u ovoj priči počeli su prije dvije godine, kada je zbog sumnji u cjepkanje javne Samostalni sektor za vojnopolicijske poslove MORH-a podnio kaznenu prijavu. Dvije godine od podnošenja te kaznene prijave, Devčić i Boch su uhićeni, a djela za koja se sumnjiče počinjena su od srpnja 2018. do ožujka 2019. U inkriminirano vrijeme Devčić je bio načelnik Samostalnog sektora za javnu nabavu MORH-a te je bio nadležan za provedbu postupka javne nabave. No sumnjiči ga se da je pogodovao tvrtki Alme Boch. USKOK ga sumnjiči da je njezinoj tvrtki osigurao da dobije posao nabave 260 pari vojničkih čizama za Oružane snage RH. Bila je riječ o poslu vrijednom 42.398 eura bez PDV-a. Sumnjiči ga se da je podređenim djelatnicima naložio da se nabava čizama provede u dva odvojena postupka kako bi se izbjeglo provođenje postupka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi, koje je MORH kao naručitelj bio dužan provesti s obzirom na iskazanu vrijednost predmeta nabave.

U odvojenim postupcima, Devčić je vrijednost predmeta nabave podijelio na dva pojedinačna iznosa, svaki manji od 26.544,00 eura bez PDV-a. Nakon toga je naložio da se pozivi za podnošenje ponuda dostave isključivo trgovačkim društvima koja on odredi, među kojima je uz još dva društva ponuda dostavljena i tvrtki Alme Boch. USKOK tvrdi kako je ona poduzimala potrebne radnje u dogovoru s Devčićem, kako bi ponuda njezine tvrtke na koncu bila izabrana kao najpovoljnija. No kako je u prvom rascjepkanom postupku, ponuda Design Visiona premašila cjenovni prag za provođenje postupka javne nabave, Devčić se sumnjiči da je naložio da se količina čizama koje se nabavljaju smanji sa 150 na 127 pari. Tako je, tvrdi USKOK, osigurao dovršetak tog postupka po pravilima jednostavne javne nabave. U drugom postupku jednostavne javne nabave nabavljena su preostala 133 para vojničkih čizama. USKOK navodi da je na koncu MORH s tvrtkom Alme Boch sklopio posao ukupno vrijedan 62.487 eura, pri čemu je njezina tvrtka imala protupravnu imovinsku korist od 25.960 eura.