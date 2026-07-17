Što Trump zapravo smjera? Njegov govor potaknuo nagađanja o potezima nakon izbora

Američki predsjednik Donald Trump obratio se naciji iz Bijele kuće, a dvije od tri glavne televizijske mreže nisu ga prenosile na svojim primarnim platformama. Tijekom 25 minuta, Trump je prikazao američke izbore kao da su pod opsadom, opisujući sustav pun ranjivosti koje iskorištavaju neprijateljski strani akteri i neovlašteni imigranti. Prema analizi Axiosa, Trumpov govor imao je dvije glavne svrhe - izgraditi podršku za "SAVE America Act" koji bi zahtijevao dokaz o državljanstvu za registraciju birača i koji je trenutno blokiran u Senatu te vratiti se temi izbora 2020. godine koje je izgubio od Joea Bidena.

Pozivajući se na obavještajne podatke, Trump je naveo da je Kina tijekom izbora 2020. provela "najveću kompromitaciju izbornih podataka u povijesti". Pritom, optužio je i obavještajnu zajednicu da mu je uskratila dokumente koji opisuju aktivnosti Kine tijekom prvog mandata. Njegove su tvrdnje suprotne od procjena obavještajne zajednice koja je utvrdila da nema naznaka stranog uplitanja koje bi izmijenilo bilo koji tehnički aspekt procesa glasanja na izborima 2020. godine.

Trump je tijekom govora naveo i da se oko 278.000 neovlaštenih imigranata nalazi na biračkim popisima u nekoliko ključnih država te da će revizija Ministarstva domovinske sigurnosti pokazati da je broj na nacionalnoj razini i mnogo veći. No, Axios napominje kako niti jedna neovisna revizija nije pokazala da je bilo raširenog glasanja ilegalnih imigranata na izborima 2020. ili kasnije.

Osvrnuo se i na kibernetičke prijetnje te ih prikazao kao rastuću zabrinutost za izbornu infrastrukturu. Iako je sada istaknuo kako je riječ o problemu, tijekom mandata je nametnuo rezove Agenciji za kibernetičku sigurnost i sigurnost infrastrukture (CISA) čija je dužnost bila, između ostaloga, pomagati u zaštiti izbora.

S obzirom na to da je Trump govorio o izbornoj prijevari i ranjivosti sustava uoči međuizbora koji se održavaju u studenome, CNN ističe kako bi to mogla biti naznaka da će ih u konačnici pokušati potkopati. Također, američki medij ističe da je Trump dao do znanja da je spreman nazvati sljedeće izbore namještenima posebno ako Kongres ne usvoji "SAVE America Act".

"Najvažnije, rješavanje ove krize izborne sigurnosti zahtijeva da Kongres mora usvojiti 'SAVE America Act'. Koliko je to lako učiniti? Osim ako ne želite varati. Jedini razlog zašto to ne biste učinili jest da želite varati jer su vaše politike tako loše, a vaši kandidati tako jadni da se ne možete izabrati nikako drugačije", rekao je.

CNN navodi kako zapravo nema izgleda da "SAVE America Act" prođe te kako su i neki istaknuti republikanci pozvali Trumpa da prihvati tu činjenicu. Nakon njegova govora, demokratski guverneri su ga u izjavi optužili da namjerava zastrašivati i ušutkavati birače. "Duboko je uznemirujuće što predsjednik Trump i dalje pokušava potkopati slobodne i poštene izbore. Nijedna količina laži i teorija zavjere ne može promijeniti činjenicu da su izbori u našoj zemlji više puta dokazano sigurni i pouzdani", poručili su.