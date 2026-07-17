Stvoreno je najjače savezništvo u Europi: Ovakva vojna suradnja do sada nije viđena

Njemački vojnici ove će godine prvi put sudjelovati u nuklearnoj vojnoj vježbi francuske vojske, objavio je njemački kancelar Friedrich Merz nakon sastanka njemačko-francuskog Vijeća za sigurnost i obranu. Riječ je o novom koraku u produbljivanju vojne suradnje Berlina i Pariza, čiji je cilj jačanje europske sposobnosti odvraćanja.

Prema zajedničkoj završnoj izjavi, pripadnici Bundeswehra u vježbi će sudjelovati u konvencionalnom dijelu operacije, dok će Francuska provoditi aktivnosti povezane sa svojim nuklearnim kapacitetima. Sudjelovanje Njemačke trebalo bi biti nadopuna postojećem sustavu nuklearnog odvraćanja NATO-a, a ne njegova zamjena. „Ovo je komplementarno nuklearnom sudjelovanju u okviru NATO-a”, rekao je kancelar Merz na konferenciji za novinare s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom.

Prvi praktični korak suradnje već je napravljen u četvrtak, kada su njemački i francuski borbeni avioni sudjelovali u manjoj vojnoj vježbi. Tijekom gotovo dvosatne operacije francuski avion za opskrbu gorivom u zraku dopunio je gorivom borbene zrakoplove u francuskom zračnom prostoru.

Francuska je, uz Veliku Britaniju, jedina zapadnoeuropska država koja posjeduje nuklearno oružje. Predsjednik Macron već je ranije ponudio europskim partnerima mogućnost približavanja francuskom nuklearnom kišobranu, osobito nakon sve većih pitanja o budućoj ulozi Sjedinjenih Američkih Država u europskoj sigurnosti.

Uz Njemačku, interes za suradnju s Francuskom pokazale su i druge europske zemlje. Pozitivno su na francusku inicijativu odgovorile Poljska, Nizozemska, Belgija, Grčka, Švedska, Danska i Norveška, dok je Francuska već dogovorila nuklearnu suradnju i s Velikom Britanijom.

U Njemačkoj su trenutačno raspoređene američke nuklearne bombe u sklopu NATO-ova sustava odvraćanja, a Bundeswehr osigurava borbene zrakoplove koji bi ih, u slučaju potrebe, mogli koristiti. Suradnja s Francuskom trebala bi dodatno ojačati europsku obranu unutar NATO okvira.

Merz i Macron razgovarali su i o budućnosti europske obrambene industrije. Njemačka i Francuska žele nastaviti razvijati pojedine ključne elemente projekta FCAS (Future Combat Air System), iako je zajednički plan razvoja nove generacije borbenog aviona zapeo zbog nesuglasica između proizvođača Dassaulta i Airbusa. „Nastavit ćemo, primjerice, važnu cloud-platformu iz projekta FCAS u drugom okviru”, rekao je Merz.

U završnoj izjavi Vijeća za sigurnost i obranu FCAS se izravno ne spominje, ali se navodi cilj stvaranja „zajedničkog europskog borbenog standarda” i razvoja budućeg sustava koji bi povezivao borbene avione s bespilotnim letjelicama i drugim elementima zračnih snaga. Berlin želi zadržati koncept povezivanja borbenih aviona, dronova i drugih vojnih tehnologija u jedinstvenu mrežu koja bi trebala predstavljati temelj buduće europske zračne moći.