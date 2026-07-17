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U STRAHU OD AI-JA

Tisuće Googleovih radnika traže zaštitu od otkaza zbog procvata umjetne inteligencije

Foto: REUTERS
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Autor
Vedran Balen
17.07.2026.
u 14:58

Više od 4500 zaposlenika potpisalo je peticiju kojom od uprave traže veće otpremnine i sigurnija radna mjesta

Više od 4500 zaposlenika Googlea potpisalo je peticiju kojom od izvršnog direktora Sundara Pichaija traže bolju zaštitu od otkaza u vrijeme kada tehnološke kompanije ulažu milijarde dolara u razvoj umjetne inteligencije, istodobno smanjujući broj zaposlenih, piše The Guardian. Peticiju je organizirao sindikat Alphabet Workers Union, a među zahtjevima su zajamčene otpremnine, mogućnost dobrovoljnog odlaska prije prisilnih otkaza te ukidanje sustava ocjenjivanja rada za koji zaposlenici tvrde da se temelji na kvotama, a ne na stvarnim rezultatima.

Predsjednica sindikata i softverska inženjerka Parul Koul poručila je kako Google ostvaruje rekordne poslovne rezultate te da otkazi nisu nužnost, nego odluka kojom se prednost daje profitu umjesto ljudima. Peticija dolazi u trenutku kada brojne tehnološke tvrtke, uključujući Microsoft, Oracle, Metu i Block, najavljuju ili provode nova smanjenja broja zaposlenih, često uz obrazloženje da razvoj umjetne inteligencije omogućuje veću učinkovitost poslovanja. Dio Googleovih zaposlenika strahuje da bi upravo AI mogao postupno zamijeniti dio radnih mjesta, zbog čega traže jasnija jamstva za svoju budućnost.

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Ključne riječi
radna mjesta radnici umjetna inteligencija AI Google

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