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Od svjetskih burzi do hrvatskih tržišta - arhiva Poslovnog dnevnika ima sve

VL
Autor
vecernji.hr
17.07.2026.
u 15:44

Pretplatom na Poslovni dnevnik, otključavate personalizirani sadržaj informacija iz članaka starijih od godinu dana, bez reklama i oglasa.

Kako su se razvijale uspješne domaće tvrtke i na kojim je stranim programima upisano najviše dionica, istražite u bogatoj arhivi Poslovnog dnevnika. Digitalna baza relevantnih članaka omogućuje pretplatnicima objektivan i sveobuhvatan pristup informacijama iz svijeta biznisa, politike, ekonomije i gospodarstva. 

Uz opciju Subscribe with Google riznica članaka iz svijeta biznisa od sada je na Vašem dlanu. Svi članci stariji od godinu dana, dugotrajno su pohranjeni u bazi Poslovnog dnevnika koju za beskonačno pretraživanje i čitanje pretplatnici mogu otključati u dva klika

Godišnja pretplata iznosi 56 €, a mjesečni pristup bez oglasa i reklama, omogućen je za samo 5 €. 

Osim što otvara vrata u svijet priča sa svjetskih burzi i hrvatskih tržišta u dva koraka, platforma Subscribe with Google pomaže održati autentičan i vrijedan novinarski rad, promovirajući autore koji donose objektivne, ažurne i relevantne priče.

Ključne riječi
subscribe with google Poslovni dnevnik

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