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REKONSTRUKCIJA VLADE

Ukrajinski parlament podržao Koreckog za novog premijera

A newly appointed Ukrainian Prime Sergii Koretskyi attends a session of Ukrainian parliament in Kyiv
Andrii Nesterenko/REUTERS
VL
Autor
Doris Kujek/Hina
16.07.2026.
u 14:01

Ukrajinski zastupnici potvrdili su u četvrtak Sergija Koreckog za novog premijera, usred rijetkih prosvjeda u Kijevu zbog odluke predsjednika Volodimira Zelenskog da smijeni ministra obrane.

Korecki, bivši čelnik državne energetske tvrtke Naftogaz, dobio je 289 glasova u parlamentu, znatno iznad potrebnih 226. Jedan od njegovih najvažnijih zadataka bit će pripremiti Ukrajinu za petu zimu u ratu s Rusijom, nakon što su napadi na energetsku infrastrukturu ostavili milijune bez grijanja i vode usred niskih temperatura početkom ove godine.

Zelenski je prošlog tjedna najavio da planira rekonstrukciju vlade kako bi ojačao odnose s ključnim međunarodnim partnerima. Međutim, smjena 35-godišnjeg ministra obrane Mihajla Fedorova izazvala je neuobičajene demonstracije u ratno vrijeme u glavnome gradu i nekoliko drugih gradova u četvrtak, sa stotinama uglavnom mladih prosvjednika koji su izašli na ulice.

Fedorov, koji je izgleda u sukobu s glavnim vojnim stožerom, smatran je reformatorom i protivnikom korupcije u državnom aparatu. Ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko navodno se razmatra kao njegov nasljednik, ali Zelenski još nije podnio kandidaturu parlamentu.

Prema ukrajinskom ustavu, predsjednik ima pravo predlagati kandidate za ministra obrane i vanjskih poslova, dok premijera predlaže vladajuća koalicija. Stranka ukrajinskog predsjednika, Sluga naroda, ima parlamentarnu većinu. Rekonstrukcija označava drugu promjenu premijera od početka ruske invazije u veljači 2022. Korecki će na dužnosti zamijeniti odlazeću Juliju Sviridenko.

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Ključne riječi
Volodimir Zelenski Ukrajina

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