Putinov bivši saveznik prešao na drugu stranu: Nazvao ga ratnim zločincem i lopovom, sada mu prijeti do 10 godina zatvora

Bivši odani pristaša Kremlja i bloger koji je u međuvremenu postao žestoki kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina priveden je i optužen za širenje lažnih informacija o oružanim snagama, izvijestili su u petak ruski državni mediji. Vijest o njegovu privođenju stigla je upravo u trenutku kada je održano sudsko ročište još jednom kritičaru Kremlja i oporbenom političaru Borisu Nadeždinu, što upućuje na pojačan odgovor vlasti na rastuće nezadovoljstvo u zemlji zbog rata u Ukrajini i njegovih posljedica na život u Rusiji. Bloger Ilja Remeslo iznenadio je mnoge u Rusiji kada je u ožujku objavio oštar manifest protiv ruskog čelnika koji se ubrzo proširio internetom. Priveden je u petak rano ujutro u Sankt Peterburgu, a prijeti mu do deset godina zatvora, objavila je državna novinska agencija TaASS, pozivajući se na izvore iz policije. Optužba s kojom se suočava često se koristi protiv protivnika rata u Ukrajini, a na temelju nje su od početka ruske invazije punog opsega 2022. godine zatvoreni brojni disidenti.

Remeslo će biti prebačen u Moskvu, gdje će se održati ročište na kojem će se odlučivati o mjeri koja će mu biti određena prije početka suđenja, rekao je za TaASS njegov odvjetnik Sergej Badašmin. Zasad nije poznato osporava li Remeslo optužbe. Nakon godina prokremaljskog aktivizma, Remeslo je na Telegramu objavio poduži tekst pod naslovom "Pet razloga zbog kojih sam prestao podržavati Vladimira Putina". Remeslo, koji je ranije bio poznat kao glasan kritičar pokojnog oporbenog čelnika Alekseja Navaljnog te je čak svjedočio protiv njega na sudu, optužio je Putina da je "ratni zločinac i lopov", uz niz drugih teških kritika. Dan nakon objave teksta, 42-godišnji Remeslo završio je u psihijatrijskoj bolnici pod nerazjašnjenim okolnostima. Nakon nekoliko tjedana pušten je iz bolnice te je s jednakim žarom nastavio kritizirati ruskog predsjednika na društvenim mrežama. Poslije je dao opširan intervju u kojem je rekao da je hospitalizacija bila "cijena" njegovih riječi o Putinu, prenio je NBC News.

U trenutku kada se u petak proširila vijest o Remeslovu privođenju, na području Moskve održano je i sudsko ročište oporbenom političaru i bivšem predsjedničkom kandidatu Borisu Nadeždinu. Nadeždinu je 2024. bilo zabranjeno suprotstaviti se Putinu na predsjedničkim izborima, a prošlog je tjedna proglašen "stranim agentom", oznakom kojom se Kremlj često koristi kako bi diskreditirao svoje protivnike. Šezdesettrogodišnji Nadeždin optužen je za prikazivanje "ekstremističkih simbola" zbog objave na Telegramu iz 2023. godine. U objavi se nalazila poveznica na prijenos na YouTubeu tijekom kojeg je prikazana fotografija pokojnog oporbenog čelnika Alekseja Navaljnog. Ruske vlasti proglasile su Navaljnog i njegovu Zakladu za borbu protiv korupcije ekstremističkima te su zabranile njihovo djelovanje. Nadeždin odbacuje optužbe. Sud mu je izrekao blažu kaznu nego što su neki očekivali. Novčano je kažnjen s 1000 rubalja, odnosno oko 11 eura, nakon čega je pušten na slobodu.

Status "stranog agenta" onemogućuje mu kandidaturu na parlamentarnim izborima u rujnu, koji se pomno prate zbog mogućih znakova nezadovoljstva građana. Nadeždin je u govoru na sudu u petak rekao da je cilj postupka "ušutkati me i spriječiti da se kandidiram na parlamentarnim izborima". Kada je 2024. pokušao sudjelovati na izborima protiv Putina, dugi redovi njegovih pristaša čekali su kako bi potpisima podržali njegovu kandidaturu. To je izazvalo nezadovoljstvo Kremlja, koji nastoji stvoriti dojam da Putin uživa potpunu potporu birača. Prije suđenja Nadeždin je rekao da ne isključuje mogućnost odlaska iz zemlje radi sigurnosti svoje obitelji, na što su bili prisiljeni brojni protivnici Kremlja. Međutim, potom je objavio da je dobio službenu obavijest prema kojoj mu je zabranjen izlazak iz Rusije. Najavio je da će se žaliti na tu odluku.