Europa ulazi u još opasniji dio ljeta: Paklene temperature se vraćaju, WHO upozorava na još smrtonosnih tjedana

Vatrogasci, kojima pomaže 30 zrakoplova, u petak su se borili kako bi stavili pod nadzor šumski požar na sjeveroistoku Španjolske koji je zahvatio područje veličine San Francisca i prisilio više od 1000 ljudi na evakuaciju, nakon što su nedavni toplinski valovi isušili vegetaciju diljem velikog dijela Europe. Uzastopni toplinski valovi početkom ljeta, koje mnogi znanstvenici povezuju s klimatskim promjenama uzrokovanima ljudskim djelovanjem, podigli su temperature na nezabilježene razine u velikim dijelovima kontinenta, uzrokujući nestašice vode, štetu na usjevima i tisuće smrtnih slučajeva više nego što je uobičajeno. Prema Reutersovu klimatskom monitoru, prosječna najviša temperatura u zapadnoj Europi u petak trebala je iznositi 27,5 Celzijevih stupnjeva, što je 4,2 stupnja više od uobičajene najviše temperature za 17. srpnja u razdoblju od 1961. do 1990. godine.

U Francuskoj se suša pogoršava iz dana u dan još od kraja svibnja, iako je posljednji toplinski val počeo slabjeti. Prema podacima MeteoFrancea, visoke temperature do vikenda bi uglavnom trebale biti ograničene na jugoistok zemlje. Plinska elektrana na jugu Francuske mogla bi prestati s radom jer visoke temperature Sredozemnog mora ograničavaju dostupnost vode za hlađenje, što dodatno opterećuje energetski sustav koji se već suočava sa smanjenom proizvodnjom nuklearnih elektrana zbog toplije vode u rijekama. U Njemačkoj je nizak vodostaj na ključnoj rijeci Rajni otežao plovidbu i doveo do povećanja troškova prijevoza, iako su oborine pomogle podići razinu vode, a u narednim danima očekuje se još kiše.

Kako su se vrućine povlačile i u nekim područjima ustupile mjesto snažnim olujama, dvije osobe poginule su u središnjoj i istočnoj Francuskoj, a jedna u njemačkoj saveznoj zemlji Baden-Württemberg, zbog pada stabala ili udara munje. Oluja tipa superćelije donijela je snažne vjetrove i tuču promjera do pet centimetara. Vozači su se zbog tuče sklanjali ispod mosta na autocesti u blizini Stuttgarta. Stanovnike te savezne zemlje upozorili su da i u petak očekuju opasne vremenske uvjete. Na sjeveroistoku Njemačke vatrogasci su se nadali da će kiša pomoći u gašenju požara u Nacionalnom parku Müritz, koji gori gotovo tjedan dana. Njihove napore otežava neeksplodirano streljivo na području nekadašnjeg vojnog vježbališta. Španjolska meteorološka služba AEMET upozorila je da će temperature od subote ponovno početi rasti te bi sljedećeg tjedna u dijelovima Andaluzije i regije La Mancha mogle dosegnuti između 42 i 44 Celzijeva stupnja.

Meteorolozi su upozorili i na iznimno visok rizik od šumskih požara jer se vruć i suh zrak iz sjeverne Afrike širi većim dijelom zemlje. Požar u blizini Oresa, u sjeveroistočnoj regiji Aragon, tijekom noći se proširio na više od 12.000 hektara. U gašenje je uključeno 300 pripadnika vojnih hitnih službi, dok helikopteri neprestano kruže nad područjem, a u pojedinim trenucima i do pet letjelica istodobno zahvaća vodu. Vatrogasci se bore i s požarima u blizini Madrida te u pokrajini Guadalajara, gdje je izgorjelo oko 1500 hektara, a jedan ljetni kamp evakuiran je iz predostrožnosti. Prije tjedan dana u jednom od najsmrtonosnijih požara u novijoj povijesti Španjolske poginulo je najmanje 13 ljudi, većinom stranaca, u južnoj pokrajini Almería.

Svjetska zdravstvena organizacija prošlog je tjedna upozorila da bi Europu moglo čekati "još smrtonosnih tjedana" zbog novih toplinskih valova koji se stvaraju iznad Atlantika. Znanstvenici koji prate takozvanu prekomjernu smrtnost naveli su da je tijekom toplinskog vala koji je zahvatio Europu i Veliku Britaniju zabilježeno više tisuća smrtnih slučajeva iznad uobičajenog prosjeka. "Gotovo 10.000 prekomjernih smrtnih slučajeva, a ljeto još nije završilo", rekao je dr. Hans Henri P. Kluge, regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu. Kritizirao je vlade jer "vrućinu i dalje tretiraju kao vremensku pojavu, a ne kao zdravstvenu krizu", unatoč postojećim alatima i smjernicama WHO-a kojima bi se većina tih smrti mogla spriječiti.