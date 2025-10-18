VIDEO Stvorili 49 milijuna online računa koje su koristili za milijunske internet prevare

Sedam osoba, svi državljani Latvije, uhićeni su tijekom akcije Simcartel, u kojoj su uz latvijsku policiju, sudjelovale i policije Austrije i Estonije, a potpomogao ju je Europol. Uhićenje je rezultiralo i, kako kaže Europol, zapljenom infrastrukture kojom su se osumnjičenici koristili kako bi varali tisuće žrtava diljem Europe. Tijekom akcije Simcartel, osim uhićenja osumnjičenika, srušeno je i pet servera te je zaplijenjeno 1200 SIM box uređaja te 40.000 aktivnih SIM kartica. Istražitelji smatraju da je uhićenjem ovih osoba i rušenjem servera razotkrivena kriminalna skupina koja je činila internet prevare, ali i druga kaznena djela. Sumnja se da je 1700 njihovih žrtava u Austriji i 1500 u Latviji izgubilo milijune eura. Procijenjena šteta koju su prevarama počinili u Austriji je 4,5 milijuna eura, a u Latviji 420.000 eura.

Europol navodi da je riječ o kriminalnoj mreži koja se koristila tehnički sofisticiranom infrastrukturom koja je omogućavala počiniteljima diljem svijeta da koriste njihove SIM-box usluge tijekom počinjenja širokog spektra djela iz područja kibernetičkog kriminala. Stvorili su online uslugu u sklopu koje su nudili telefonske brojeve registrirane na ljude iz preko 80 zemalja, kako bi se potom preko tih brojeva činila kaznena djela. Počiniteljima koji su koristili te usluge, omogućili su postavljanje lažnih računa za društvene mreže i komunikacijske platforme.

Ti lažni računi potom su korišteni za različiti kibernetički kriminal pri čemu se prikrivao pravi identitet i lokacija počinitelja. Istražitelji su tijekom operacije srušili i dvije web stranice (gogetsms.com i apisim.com) koje su nudile ilegalne usluge, a zamrznuli su osumnjičenicima i 431.000 eura na bankovnima računima i 333.000 dolara u kriptovalutama. Iako je akcija Simcartel bila uspješna, Europol upozorava da su još uvijek nepoznati pravi razmjeri spomenute kriminalne mreže. Odnosno nije poznato gdje sve još djeluju jer se sumnja da su na temelju online usluga koje su osumnjičenici nudili stvoreno 49 milijuna online računa, dok su žrtve ove prevare oštećene za nekoliko milijuna eura. Svojim klijentima su omogućili da zahvaljujući prikrivanju identiteta i lokacije, pristupe bankovnim računima žrtava ili da se dokopaju njihovih privatnih i osjetljivih podataka. Osim kibernetičkim kriminalom, bavili su se i iznudama, distribucijom materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece, krijumčarenjem ljudi, prevarama...