EK će uvjetovati: Do novca EU samo ako se produlji radni staž

Premijer Andrej Plenković započeo je svoju političku karijeru odlukom da se ubrza produljenje radnog vijeka u Hrvatskoj na 67 godina. No nakon što su građani masovno potpisali sindikalnu peticiju "67 je previše", Vlada se povukla. Danas se Hrvatska nalazi među rijetkim državama članicama EU koje su "cementirale" radni vijek na 65 godina i trenutačno ne pokazuje namjeru mijenjati ga. Posljednja je ove godine to učinila Slovenija, koja je najavila postupno povećanje radnog vijeka za tri mjeseca godišnje od 2028. godine kako bi se do 2035. dosegnulo 67 godina.