MIROVINSKA REFORMA

EK će uvjetovati: Do novca EU samo ako se produlji radni staž

Autori: Ljubica Gatarić, Sandra Veljković
17.10.2025.
u 21:55

Mirovinska politika nije u nadležnosti EU, već država članica, pa plan Ursule von der Leyen već izaziva kontroverze

Premijer Andrej Plenković započeo je svoju političku karijeru odlukom da se ubrza produljenje radnog vijeka u Hrvatskoj na 67 godina. No nakon što su građani masovno potpisali sindikalnu peticiju "67 je previše", Vlada se povukla. Danas se Hrvatska nalazi među rijetkim državama članicama EU koje su "cementirale" radni vijek na 65 godina i trenutačno ne pokazuje namjeru mijenjati ga. Posljednja je ove godine to učinila Slovenija, koja je najavila postupno povećanje radnog vijeka za tri mjeseca godišnje od 2028. godine kako bi se do 2035. dosegnulo 67 godina.

Ključne riječi
mirovinska reforma mirovinski sustav radni vijek 67 je previše Andrej Plenković

Avatar IvanR
IvanR
22:07 17.10.2025.

20 godina uništavanja obiteljskih vrijednosti.

Avatar Scuderia
Scuderia
22:40 17.10.2025.

Europa demografski umire. Kulturno ćemo umrijeti i prije jer će problem demografije rješavati afrikanerima i azijatima.

Avatar Asterix
Asterix
22:37 17.10.2025.

Francuzi žive oko 4 i po godine duže od Hrvata a imaju raniji prag za odlazak u mirovinu. Životni vijek bi trebao biti temeljni faktor za određivanje praga za odlazak u mirovinu.One nacije koje žive duže trebale bi raditi nešto duže ali i provesti više vremena u mirovini.

