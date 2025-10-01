VIDEO Češki predsjednik išao na privatno putovanje: Pogledajte kako je letio, širi se snimka

Češki predsjednik Petr Pavel mnoge je iznenadio kada je primijećen da leti Ryanairom, niskotarifnom zrakoplovnom tvrtkom. Video predsjednika kako hoda uz stepenice do zrakoplova brzo je postao viralan na društvenim mrežama. Naime, on je ulazio s drugim putnicima, bez prioritetnog ukrcavanja. Uz njega su bila dvojica muškaraca u odijelima, vjerojatno njegovo osiguranje.

Kako navode češki mediji, Pavel je bio u Velikoj Britaniji na kratkom privatnom putovanju i sam je pokrio sve povezane troškove. Dužnosnici su potvrdili da putovanje nije bilo povezano s njegovim uobičajenim dužnostima, prenosi expats.cz.

Pavel je imao gust raspored posljednjih dana. Prisustvovao je značajnim međunarodnim događajima u SAD-u, uključujući obraćanje na Općoj skupštini UN-a i sudjelovanje na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a. Također je bio prisutan na otvaranju češke UNICEF-ove izložbe u New Yorku i održao govor na Sveučilištu Harvard.