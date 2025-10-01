Naši Portali
IZBORI U ČEŠKOJ

Rusija bi od nedjelje mogla dobiti novog snažnog saveznika u Europi. Milijarder ima velike šanse

01.10.2025.
u 08:03

ANO već mjesecima drži stabilnu prednost u anketama, a na izbore izlaze s obećanjima o smanjenju poreza, povećanju plaća, većoj potpori za potrošnju, ograničavanju imigracije i protivljenju zelenim politikama Europske unije

Češki milijarder i bivši premijer Andrej Babiš s političkom strankom ANO blago je proširio svoju prednost u odnosu na glavnu vladajuću centrističko-desnu koaliciju Spolu (Zajedno), pokazalo je posljednje istraživanje prije izbora koji će se održati 3. i 4. listopada.

Anketa koju je provela tvrtka IPSOS pokazala je da je potpora za ANO porasla za 0,4 postotna boda od kolovoza, dosegnuvši 32,6%, dok je Spolu imala pad od 0,4 boda, sa 21,1%. ANO već mjesecima drži stabilnu prednost u anketama, a na izbore izlaze s obećanjima o smanjenju poreza, povećanju plaća, većoj potpori za potrošnju, ograničavanju imigracije i protivljenju zelenim politikama Europske unije. Nijedna stranka se ne predviđa da će osvojiti većinu u donjem domu parlamenta sa 200 mjesta.

Babiš, saveznik mađarskog premijera Viktora Orbána i francuske krajnje desnice u euroskeptičnoj grupi Patriots for Europe u Europskom parlamentu, mogao bi tražiti potporu od antieuropske i proruske stranke SPD, Stacilo! ili stranke Motoristi.

Anketa IPSOS, koja će biti vjerojatno posljednja prije početka predizborne zabrane anketa koja počinje u utorak, provedena je među 1.467 ispitanika između 22. i 28. rujna. Margina pogreške bila je do 3,4 postotna boda za najveće stranke, izvijestio je IPSOS.
Ključne riječi
Češka Andrej Babiš

Komentara 4

Pogledaj Sve
MP
marinko.przolica
08:52 01.10.2025.

Izgleda da češka nije moldavija ili rumunjska... ne može se za "spas demokracije" zabranit par stranaka i provesti "slobodne" izbore...

BA
Banzo
09:02 01.10.2025.

Što znači da je pokrenut plan podjele na Zapadnu i Istočnu Europu sa granicom na Dunavu i Dravi samo ovaj put bez izlaza na Jadransko more!!LP.

NK
Najam krova
09:02 01.10.2025.

Smanjenje poreza i povećanje plaća... ima li neka stranka koja pred izbore nema ove planove za ovce.

