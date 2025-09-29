Kaos na letu Ryanaira: Britanac pokušao otvoriti vrata aviona u letu, izbila i velika tučnjava

Britanac bi mogao provesti do pet godina u zatvoru nakon što je pokušao otvoriti vrata Ryanairovog aviona dok je letio u zraku. Optuženi je bio u pritvoru u francuskom Toulouseu u ponedjeljak, a navodno je bio "vođa" grupe muškaraca s momačke večeri, koje je prošli petak policija prisilno izvukla iz aviona. Avion je letio na niskotarifnoj liniji između zračne luke London-Luton i Alicantea na jugu Španjolske, ali je prisilno sletio u Francusku nakon što je muškarac uputio prijetnju. "Nalazio se pored izlaza za hitne slučajeve i pokušavao ga otvoriti", rekao je izvor iz istrage. "Bilo je to zastrašujuće za sve ostale putnike. Pilot nije imao drugu opciju osim prisilnog slijetanja".

Osoblje i ostali putnici navodno su pokušali smiriti grupu muškaraca, a nekoliko roditelja tražilo je da paze na što rade pred djecom. No, kaos se nije zaustavio. Nakon nekoliko daljnjih incidenata, pilot je najavio neplanirano slijetanje u Toulouseu. Na zračnoj luci Toulouse-Blagnac čekala je jedinica Air Transport Gendarmerie Company (CGTA). Upali su u avion, a muškarca su uklonila četiri policajca nakon što su ga vezali lisicama, piše Daily Mail. "Bio je vrlo pijan i odveden je u pritvor Granične policije da se otrijezni. Razina alkohola u njegovoj krvi bila je toliko visoka da je trebalo nekoliko sati prije nego što se s njim moglo razgovarati. Četvoricu njegovih prijatelja također su uklonili iz aviona i uhitili", rekao je izbor. Glavni optuženi sada je u središtu sudske istrage i suočava se s mogućom kaznom do pet godina zatvora.

🚨NEWS: Ryanair flight to Alicante, Spain makes EMERGENCY LANDING after drunk British passengers start fighting.



The plane landed in Toulouse, France



When the Gendarmerie started arresting the group, this man decided to have a go 🥊💥 pic.twitter.com/4ITQxAIEup — Basil the Great (@Basil_TGMD) September 28, 2025

Policijski izvor u Toulouseu potvrdio je da je let preusmjeren u grad oko 21:30 u petak. Nakon što su problematični putnici uklonjeni, let je dobio dozvolu za ponovno polijetanje u 22:15. Video koji je putnik objavio na TikToku prikazuje uhićenje pijane grupe. Dok su prva dvojica muškaraca pristala napustiti avion, nasilje je eskaliralo kada je muškarac u šilterici također zamoljen da izađe. "Ne, ne, ne, ne, to nije moguće", vikao je, prije nego što je skočio sa svog sjedala. Dok je policajac stavljao lisice njegovom ocu, sin je molio za pomoć vičući: "To je moj tata", prije nego što i njega policajac uklanja sa sjedala.

Putnica Tania Nichols rekla je da je grupa bila glasna i nemirna te da su čak i prije polijetanja hodali po kabini, mijenjali sjedala i ignorirali osnovne sigurnosne protokole. Jedan od muškaraca pokušao se približiti njezinoj prijateljici, ali je osoblje brzo reagiralo. Nakon polijetanja, grupa je odmah počela piti alkohol i "voditi glasne, neprikladne razgovore pred malom djecom koja su sjedila u blizini". Nichols je opisala i sukobe unutar grupe. "U jednom trenutku, dvojica članova grupe upala su u žestok sukob. Vidljivo su se gurali, sudarali glavama, a jednom je i majica potrgana dok su ih drugi pokušavali razdvojiti", opisala je i dodala: "šokantno, neki su pljuvali po sjedalima i stavljali noge na naslonjače drugih putnika. Jedna žena je čak dobila udarac nogom u glavu od člana grupe".

Plane to Benidorm was diverted to France because of these two..



What's he doing to his ear 😂😂😂 pic.twitter.com/m96zsgDr9p — Grifty (@TheGriftReport) September 28, 2025

Kao i u Britaniji, maksimalna kazna za "ugrožavanje sigurnosti zrakoplova" u Francuskoj je pet godina zatvora i novčana kazna ekvivalentna oko 60.000 funti. Za "pijenje u avionu" maksimalna kazna je dvije godine i novčana kazna oko 4.000 funti. "Let iz Londona-Lutona za Alicante preusmjeren je u Toulouse nakon što je nekoliko putnika ometalo let. Posada je tada zatražila intervenciju policije, koja je dočekala avion po dolasku i izvela te putnike prije nego što je let nastavljen prema odredištu", priopćio je Ryanair te dodao da "ima politiku nulte tolerancije za neprihvatljivo ponašanje putnika i nastavit će poduzimati stroge mjere kako bi osigurao da svi putnici i posada imaju nesmetano i ugodno putovanje, bez nepotrebnih ometanja". Ryanair se već godinama žali na ponašanje pijanih Britanaca. U Francuskoj je prošle godine prijavljeno 40 incidenata s pijanim putnicima na 1.000 letova, u usporedbi s 30 u 2021.