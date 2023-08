VIDEO Snažno nevrijeme kod Splita: Pojavilo se više pijavica. Najveća je bila kod Čiova

Grad Split i njegovu širu okolicu iza podneva je zahvatilo nevrijeme uglavnom praćeno snažnom kišom, jakom grmljavinom i brojnim pijavicama, no srećom za sada nema ozlijeđenih osoba, niti šteta na objektima.

Portal Dalmacija Danas objavio je snimku velike pijavice koja se pojavila između Čiova i Splita. Dio Kaštela također je zahvatilo jako nevrijeme, vezano uz isti oblak koji je donio pijavicu na moru.

Današnja ciklona ima neka obilježja izvantropske oluje, rekao je Hini Rade Popadić iz Crometea. "Oblaci te iste ciklone utječu na vrijeme u Dalmaciji, a osobito je zanimljivo bilo na splitskom području iza 12 sati. Prva dva dana su pijavice zabilježene na sjevernom Jadranu međutim srijeda je donijela najviše pijavica splitskom akvatoriju. Na splitskom ih je području tako bilo barem desetak što je neobično", tvrdi Popadić.

Radarska snimka Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otkrila je da je oblak iznad Splita bio visok čak 12 kilometara, a o tome koliko je taj oblak bio lokalnog karaktera govori i podatak da je u zapadnom dijelu grada do 13 sati danas palo 35 litara kiše. U isto vrijeme na istoku Splita nije pala ni kap kiše.

Popadić tvrdi da će kolovoz na cijelom Jadranu biti klasificiran kao iznimno kišan mjesec, a biti će i nešto hladniji od višegodišnjeg prosjeka. Nestabilno vrijeme je blizu kraja, to znači do sutra. Na moru će biti nestabilnosti u četvrtak do jutra ili na jugu Dalmacije do sredine dana.

"Već sutra ćemo vidjeti djelomično smirivanje vremena, a od petka potpuno tako da će petak, subota i nedjelja biti sunčani. A dobra vijest za ljubitelje topline je da će u nedjelju temperature u cijeloj Dalmaciji prelaziti 30 stupnjeva. Nema povratka velikim vrućinama", zaključio je Popadić.

U Javnoj vatrogasnoj postrojbi (JVP) grada Splita nisu imali pozive za intervencijom.

Kako je izvijestio DHMZ, danas je na snazi žuto upozorenje za obalu. Riječka regija je pod narančastim alarmom. Mjestimice su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade, odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", stoji u upozorenju.

"Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa, ako putujete, pratite informacije o prometu", poručuju iz DHMZ-a.

VEZANI ČLANCI:

Danas će u cijeloj Hrvatskoj biti promjenljivo, ponegdje u zapadnim krajevima i pretežno oblačno. Povremeno kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na Jadranu izraženiji. Na sjevernom Jadranu te u gorju i na sjeveru Dalmacije moguća je mjestimice obilnija oborina.

Video: Pijavica kod Pule