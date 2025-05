VIDEO Širi se snimka nevjerojatnog bijega iz zatvora: Zatvorenici iščupali WC, probili zid i pobjegli preko autoceste

Deset zatvorenika, uključujući neke optužene za ubojstvo, pobjeglo je u petak iz zatvora u New Orleansu uz pomoć iznutra, a potraga je u tijeku, priopćile su vlasti. Čuvari u zatvoru u New Orleansu, koji uglavnom drži osobe koje čekaju suđenje ili presudu, otkrili su da zatvorenici u dobi od 19 do 42 godine nedostaju tijekom rutinskog prebrojavanja u petak ujutro, rekli su dužnosnici. Zatvorenici su pobjegli oko 1 sat ujutro. Prvo su s tračnica iščupali klizna vrata ćelije a zatim probili zid iščupavši WC i umivaonik, rekla je šerifica u kotaru Orleans Susan Hutson na popodnevnoj konferenciji za novinare.

🚨 WILD ESCAPE: 11 INMATES BREAK OUT OF ORLEANS JAIL THROUGH TOILET HOLE 🚽🕳️



In a jaw-dropping jailbreak, 11 inmates escaped by crawling through a hole under a toilet — and left a note behind: "Too easy, LOL."#OrleansJail #Jailbreak #TooEasy #BreakingNews #PrisonEscape #USA… pic.twitter.com/2Sd6tT6qV3