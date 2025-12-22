Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
GAME CHANGER

GAME CHANGER konferencija slavi 5. jubilarno izdanje!

GAME CHANGER
Foto: Promo
1/7
VL
Autor
Promo
22.12.2025.
u 13:13

Priprema se peto zagrebačko izdanje konferencije i pokreta koji mijenja pravila igre, vizionara koji pomjeraju granice i razgovora koji ostavljaju trajni utjecaj na zajednicu i pojedince.

GAME CHANGER konferencija 15. 10. 2026. godine obilježava svoje 5. jubilarno izdanje koje će se tradicionalno održati u Z Centru i dvoranama Cinestar kina. Nakon što je osim zagreba, svoja izdanja prenijela i u Ljubljanu, Tivat, Veneciju i London te dok je Zurich sljedeća destinacija, ovo 5. Jubilarno izdanje u Zagrebu, okupit će najznačajnija imena iz domaćeg svijeta biznisa posebno onoga koji dotiče tech i gaming industriju, umjetne inteligencije, big data znanstvenika, digitalnih divova i kreativnih industrija, dovest će neke i od vrsnih inozemnih predavača.

Jubilarno izdanje će tako uz bogat i sadržajan program ispunjen inspirativnim predavanjima, panelima i razgovorima otvoriti važne teme sadašnjosti i budućnosti. Posjetitelje, osim vrhunskih govornika, očekuje i digitalna izložba, atraktivan izložbeni prostor za umrežavanje i razmjenu ideja, kao i posebno slavljenički obojen after party koji će ugostiti i Game Changer dodjelu nagrada, kojima se odaju priznanja pojedincima i projektima koji su u protekloj godini ostavili snažan trag i donijeli stvarne promjene.

Ako želite biti dio zajednice koja razmišlja hrabro, djeluje inovativno i mijenja igru — GAME Changer 5.0 je događaj koji se ne propušta.

Vidimo se 15. 10. 2026.

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!