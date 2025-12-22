GAME CHANGER konferencija slavi 5. jubilarno izdanje!

GAME CHANGER konferencija 15. 10. 2026. godine obilježava svoje 5. jubilarno izdanje koje će se tradicionalno održati u Z Centru i dvoranama Cinestar kina. Nakon što je osim zagreba, svoja izdanja prenijela i u Ljubljanu, Tivat, Veneciju i London te dok je Zurich sljedeća destinacija, ovo 5. Jubilarno izdanje u Zagrebu, okupit će najznačajnija imena iz domaćeg svijeta biznisa posebno onoga koji dotiče tech i gaming industriju, umjetne inteligencije, big data znanstvenika, digitalnih divova i kreativnih industrija, dovest će neke i od vrsnih inozemnih predavača.

Jubilarno izdanje će tako uz bogat i sadržajan program ispunjen inspirativnim predavanjima, panelima i razgovorima otvoriti važne teme sadašnjosti i budućnosti. Posjetitelje, osim vrhunskih govornika, očekuje i digitalna izložba, atraktivan izložbeni prostor za umrežavanje i razmjenu ideja, kao i posebno slavljenički obojen after party koji će ugostiti i Game Changer dodjelu nagrada, kojima se odaju priznanja pojedincima i projektima koji su u protekloj godini ostavili snažan trag i donijeli stvarne promjene.

Ako želite biti dio zajednice koja razmišlja hrabro, djeluje inovativno i mijenja igru — GAME Changer 5.0 je događaj koji se ne propušta.

Vidimo se 15. 10. 2026.