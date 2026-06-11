Hrvoje Bujas iz UGP-a o Vladinim mjerama, otporu poduzetnika i mogućim prosvjedima

Gost podcasta Bobu Bob! Večernji TV-a je poduzetnik iz Udruge Glas poduzetnika Hrvoje Bujas s kojim urednik Igor Bobić razgovara o Vladinim antiinflacijskim mjerama, peticiji koju su zbog toga pokrenuli i mogućim prosvjedima ne uvaže li se njihovi zahtjevi.

Zašto u UGP-u tvrde da su Vladine antifinlacijske mjere udar na mikropoduzetnike? Tko je kriv za inflaciju? Imaju li i poduzetnici svoj dio krivnje zbog neumjrenog dizanja cijena što u Vladi nazivaju inflacijom pohlepe? Što UGP predlaže Vladi i postoji li mogućnosti dogovora? Što znači njegova izjava da je otpor tek počeo?

Jesu li poduzetnici spremni na prosvjed? Kako reformirati javni sektor?

Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernji TV-a u petak, 12. lipnja, u 20 h na platformama YouTube i Spotify te na društvenim mrežama Večernjeg lista.