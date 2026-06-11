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OTPOR PODUZETNIKA

Hrvoje Bujas iz UGP-a o Vladinim mjerama, otporu poduzetnika i mogućim prosvjedima

Zagreb: Panel "5 godina Udruge Glas poduzetnika - Od ideje do pokreta"
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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VL
Autor
Igor Bobić
11.06.2026.
u 16:02

Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernji TV-a u petak, 12. lipnja,  u 20 h na platformama YouTube i Spotify te na društvenim mrežama Večernjeg lista.

Gost podcasta Bobu Bob! Večernji TV-a je  poduzetnik iz Udruge Glas poduzetnika  Hrvoje Bujas  s kojim urednik Igor Bobić razgovara o Vladinim antiinflacijskim mjerama, peticiji koju su zbog toga pokrenuli i mogućim prosvjedima ne uvaže li se njihovi zahtjevi. 

Zašto u UGP-u tvrde da su Vladine antifinlacijske  mjere udar  na mikropoduzetnike? Tko je kriv za inflaciju?  Imaju li i poduzetnici svoj dio krivnje  zbog neumjrenog dizanja cijena što u Vladi nazivaju inflacijom pohlepe? Što UGP predlaže Vladi i postoji li mogućnosti dogovora?  Što znači njegova izjava da je otpor tek počeo?

Jesu li poduzetnici spremni na prosvjed? Kako reformirati javni sektor?  

Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernji TV-a u petak, 12. lipnja,  u 20 h na platformama YouTube i Spotify te na društvenim mrežama Večernjeg lista.  
Ključne riječi
prosvjed mikropoduzetnici Antiinflacijske mjere Glas poduzetnika Hrvoje Bujas

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