VIDEO Ruski vojnici prokopali černobilsku Crvenu šumu, najopasniju radioaktivnu zonu

Ukrajinska vojska podijelila je navodnu snimku gdje se vide rovovi i tragovi tenkova u Crvenoj šumi, jednoj od najradioaktivnijih lokacija na Zemlji. "Rusko zapovjedništvo je naredilo svojim vojnicima da kopaju utvrde u blizini nuklearne elektrane Černobil u radioaktivnoj Crvenoj šumi u ožujku 2022.", objavila je ukrajinska vojska na Twitteru, uz objavu videa, javlja BBC koji nije mogao potvrditi autentičnost snimke.

These trenches dug by Russian forces during their invasion of the region were dug in the most irradiated areas of the Chernobyl Radiation Area, see this map of soil Caesium radiation around the disaster area, with the location of the trenches marked. No wonder some got sick. https://t.co/hbvVuatJS1 pic.twitter.com/kbBhfKR070