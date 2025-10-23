Naši Portali
U GRADU KOPEJSKU

VIDEO Ruska tvornica streljiva u plamenu: Odjeknula eksplozija, ima mrtvih

Aftermath of recent shelling in Donetsk
Alexander Ermochenko/REUTERS/Ilustracija
23.10.2025.
Izvješća o tome da je u tvornicu uletio dron nije bilo moguće odmah potvrditi

Broj poginulih u eksploziji u tvornici u ruskom gradu Kopejsku na istočnim obroncima Južnog Urala se rano u četvrtak popeo na devet, objavila je ruska novinska agencija TASS, citirajući guvernera Čeljabinske oblasti Alekseja Tekslera. Ranije je objavljeno da su poginule četiri, a da je ozlijeđeno pet osoba.

Izvješća o tome da je u tvornicu uletio dron nije bilo moguće odmah potvrditi. U svojoj objavi na komunikacijskoj platformi Telegram, Teksler nije rekao o kakvoj vrsti tvornice je riječ. Međutim, prema lokalnim izvješćima, tvornica proizvodi streljivo za rusku vojsku.

Teksler je ranije na Telegramu rekao da su na mjestu događaja raspoređene hitne službe kako bi se požar stavio pod kontrolu. Dodao je da nema naznaka da je incident na bilo koji način povezan s aktivnošću bespilotnih letjelica. Kopejsk je udaljen oko 2000 kilometar od Ukrajine i nalazi se blizu ruske granice s Kazahstanom.

Od početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022., Kijev sve učestalije koristi bespilotne letjelice letjelice bi gađao tvornice i energetsku infrastrukturu duboko na teritoriju susjedne zemlje. Ukrajinske obavještajne službe također sabotiraju ruske obrambene tvrtke.
Ključne riječi
tvornica eksplozija Rusija

