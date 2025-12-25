Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 22
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Sretan Božić!
Prva polnoćka u Zagrebačkoj katedrali nakon potresa
Poslušaj
Prijavi grešku
ZAŽELIO GRAĐANIMA SRETNE BLAGDANE

Trump: Sretan Božić svima uključujući i 'radikalno lijevi ološ'

U.S. President Trump participates in NORAD Santa tracker phone calls, from the Mar-a-lago club in Palm Beach
Foto: JESSICA KOSCIELNIAK/REUTERS
1/4
VL
Autor
Hina
25.12.2025.
u 08:35

U kategoriju "radikalne ljevice", svojim oštrim stilom olako uključuje sve demokrate i političke protivnike, čak i one koji se smatraju umjerenima ili centristima

Američki predsjednik Donald Trump poželio je na svojoj društvenoj mreži sretan Božić svima, "uključujući i radikalno lijevi ološ", misleći na svoje demokratske protivnike, koje redovito optužuje da su uzrok svih zala. "Sretan Božić svima, uključujući i radikalno lijevi ološ koji čini sve što može da uništi našu Državu, ali u tome u potpunosti podbacuje", poručio je republikanski predsjednik na mreži Social Truth a nakon toga nanizao ono što smatra uspjesima svog mandata.

"Opet nas poštuju, možda kao nikad prije. Bože blagoslovi Ameriku!!!" Gospodarstvo, društvene napetosti, pa čak i međunarodni sukobi - Donald Trump redovito krivi Demokratsku stranku, a posebno bivšeg predsjednika Joea Bidena, za teškoće s kojima se suočavaju Sjedinjene Države i svijet, piše Afp.

U kategoriju "radikalne ljevice", svojim oštrim stilom olako uključuje sve demokrate i političke protivnike, čak i one koji se smatraju umjerenima ili centristima. Donald Trump provodi božićne blagdane u Mar-a-Lagu, svojoj rezidenciji na Floridi.

Ključne riječi
Donald Trump SAD

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!