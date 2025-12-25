Ušli smo u selo Umm al-Kheir, odmah su nas okružili izraelski vojnici i rekli: Imate četiri minute da se izgubite

Kad su novinari N1 televizije Nera Valentić i Hrvoje Krešić stigli na Zapadnu obalu, pred njima se otvorila stvarnost daleko složenija od one koja stane u vijesti. U razgovoru za Nedjelju Večernjeg lista prepričali su kako izgleda svakodnevica pod nadzorom, kontrolama i trajnim podjelama koje određuju svaki korak života.



Nera Valentić priznaje da zapravo nije znala mnogo o tamošnjoj situaciji.