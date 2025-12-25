Naši Portali
PRIČA IZ PRVE RUKE

Ušli smo u selo Umm al-Kheir, odmah su nas okružili izraelski vojnici i rekli: Imate četiri minute da se izgubite

Autor
Hassan Haidar Diab
25.12.2025.
u 08:35

Postoje prometnice koje su zamišljene gotovo isključivo za izraelska vozila, dok se palestinski automobili na njima mogu pojaviti rijetko ili nikako.

Kad su novinari N1 televizije Nera Valentić i Hrvoje Krešić stigli na Zapadnu obalu, pred njima se otvorila stvarnost daleko složenija od one koja stane u vijesti. U razgovoru za Nedjelju Večernjeg lista prepričali su kako izgleda svakodnevica pod nadzorom, kontrolama i trajnim podjelama koje određuju svaki korak života.

Nera Valentić priznaje da zapravo nije znala mnogo o tamošnjoj situaciji.

Ključne riječi
Palestina Izrael aparthejd Ramallah Zapadna obala

