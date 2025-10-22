FOTO Ukrajinci na tajnoj lokaciji otkrili novo oružje: Ima domet od 1500 km koji bi mogao promijeniti rat na moru

Ukrajinska sigurnosna služba otkrila je najnoviju verziju svog mornaričkog drona "Sea Baby", koji sada može djelovati na udaljenosti većoj od 1500 kilometara i nositi teret do 2000 kilograma, dvostruko više od prethodnog modela. Ovo tehnološko dostignuće označava značajan korak u ukrajinskom programu bespilotnih sustava, koji igra ključnu ulogu u obrani zemlje i osiguravanju trgovačkih putova u ratu protiv Rusije. Mornarički dronovi postali su vitalni u borbi na Crnom moru, gdje je Ukrajina uspjela neutralizirati značajan dio ruske crnomorske flote. Uništenjem nekoliko ratnih brodova i prisiljavanjem drugih da se povuku dalje od Krimskog poluotoka, Ukrajina je osigurala ključne civilne trgovačke rute prema Europi. "Naša komercijalna flota mora ploviti i raditi kako bi gospodarstvo disalo, bez utjecaja Rusije", izjavio je brigadni general SBU-a Ivan Lukaševič na prezentaciji novih dronova.

"Sea Baby" dronovi opremljeni su daljinski upravljanim naoružanjem, uključujući višecijevne bacače raketa i topove, namijenjene za borbu protiv neprijateljskih amfibijskih operacija i drugih ciljeva. Na demonstraciji za novinare, održanoj na tajnoj lokaciji, prikazana su dva drona s raketnim sustavima i topovima, a jedan je testiran u plovidbi pod nadzorom operatera na obali. Prema SBU-u, razne verzije mornaričkih dronova pogodile su 11 ruskih brodova od početka rata 2022. godine, a ključnu ulogu imali su i u napadima na strateški most koji povezuje Krim s Rusijom. Predsjednik Volodimir Zelenski naglasio je važnost proizvodnje ovih sustava, izjavivši da Ukrajina trenutno ima kapacitet za proizvodnju 4000 mornaričkih dronova. "Zašto ne prodati 2000 partnerima? To je normalno. Neka tvrtke prodaju", rekao je Zelenski, nagovještavajući mogući sporazum sa Sjedinjenim Državama, piše Reuters.

Uz ofenzivne sposobnosti, Ukrajina razvija i sustave za presretanje neprijateljskih dronova, odgovarajući na ruske pokušaje kopiranja njihove tehnologije. "Znamo da Rusija pokušava replicirati naše mornaričke dronove i već ih koristi protiv nas", rekao je Lukaševič, dodajući da je šef SBU-a Vasilj Maliuk pokrenuo inicijativu za razvoj platformi za uništavanje neprijateljskih dronova na temelju "Sea Baby" modela.

Unatoč uspjesima, vojni analitičar Serhij Kuzan upozorio je na potrebu za jačanjem obrane luka. "Ovo je jasan signal da moramo ojačati zaštitu lučke infrastrukture, uključujući korištenje plutača-barijera i povećanje sustava elektroničkog ratovanja", rekao je Kuzan. Kako bi spriječili Rusiju da zarobi njihovu tehnologiju, ukrajinski dronovi opremljeni su mehanizmima za samouništenje, ali primarni cilj ostaje njihovo vraćanje na obalu za ponovnu upotrebu.