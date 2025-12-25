Trump u žestokom obračunu s New York Timesom, objavio im rat: 'Oni su nam prijetnja'

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je žestoko napao jedan od najutjecajnijih američkih medija, The New York Times, poručivši da taj list predstavlja “ozbiljnu prijetnju nacionalnoj sigurnosti” Sjedinjenih Američkih Država i da ga, kako tvrdi, “treba zaustaviti”.

Trump je poruku objavio u utorak na svojoj društvenoj mreži Truth Social, gdje je New York Times optužio za “laži i namjerne dezinformacije”, “radikalno lijevo” djelovanje te kontinuirano objavljivanje “lažnih članaka i mišljenja”. U objavi je otišao i korak dalje, nazvavši novinare tog lista “pravim neprijateljima naroda”.

🚨 “The Failing New York Times… THEY ARE A TRUE ENEMY OF THE PEOPLE!” pic.twitter.com/gji2yB0JBH — Luca Taner (@LucaTaner) December 23, 2025

Ovo nije prvi put da se Trump otvoreno sukobljava s uglednim njujorškim dnevnikom. Već prošlog mjeseca oštro je kritizirao njihovo izvještavanje o njegovu susretu s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, tvrdeći da su novinari “pogrešno interpretirali činjenice” i namjerno pokušali sastanak prikazati u negativnom kontekstu.

Još u rujnu Trump je podnio tužbu protiv New York Timesa zbog, kako je naveo, tekstova koji su mu narušavali ugled uoči predsjedničkih izbora 2024. godine. Tužba se odnosila na tri novinska članka i jednu knjigu dvojice novinara, a posebice na tekst iz listopada u kojem se tvrdilo da je Trump “rano naučio kako zaobilaziti pravila”.

Međutim, sud je tužbu odbacio samo četiri dana nakon njezina podnošenja. Sudac Merryday u obrazloženju je naveo da je podnesak pretjerano opsežan i sitničav, istaknuvši kako Trump tek na 80. stranici jasno iznosi optužbu za klevetu. U presudi je naglašeno da sud “nije megafon za političke poruke niti govornica za politički miting”.

Od povratka na vlast Trump je dodatno pojačao pravne pritiske na medije. Tako je tužio i The Wall Street Journal zbog objave priče o navodnom rođendanskom crtežu koji je, prema pisanju lista, poslao osuđenom financijeru Jeffreyju Epsteinu.

Istodobno je postigao i nagodbe ukupne vrijednosti 16 milijuna dolara s televizijskim kućama CBS i ABC. CBS je isplatio odštetu nakon što je Trump optužio emisiju “60 Minutes” za obmanjujuće uređivanje intervjua s njegovom izbornom suparnicom Kamalom Harris.