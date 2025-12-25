Pad meteorita u BiH uhvaćen na kameri, stručnjaci poručili građanima: Pokušajte ih pronaći, ovo ima veliku vrijednost

Fragmenti meteorita pali su u okolici sela Medna, nedaleko od Mrkonjić Grada u Bosni i Hercegovini, prije mjesec i pol dana, 11. studenoga. Dijelovi svemirskog tijela raspršili su se po livadama, šumama i stazama na području veličine otprilike tri puta dva kilometra, prema procjenama astronomskih mreža kako navodi provjereno.info.

Astronom Nedim Mujić iz Sarajeva istaknuo je kako je moguće da je jedan veći meteorit, težak oko kilogram i veličine šake, pao na tlo, dok stotinjak manjih fragmenata ima veličinu lješnjaka, oraha ili kestena. Meteoriti su, prema Mujiću, vjerojatno kameni, tzv. hondriti, koji čine više od 90 posto svih pronađenih meteorita. Zbog toga su astronomi upozorili lokalno stanovništvo da paze tijekom svakodnevnih aktivnosti poput ispaše stoke, branja gljiva ili planinarenja.

Pad meteorita snimile su dvije kamere iz Mađarske i tri iz Hrvatske meteorske mreže, a fotografije pokazuju i eksploziju u atmosferi. Pretpostavlja se da je tijelo mase oko deset kilograma ušlo u Zemljinu atmosferu iz pravca zapada i raspalo se na visini od oko 19 kilometara. Analize brzine vjetra sugeriraju da su fragmenti završili u području sela Medna.

Pronalazak meteorita imao bi veliku znanstvenu vrijednost jer pruža svježi materijal iz svemira. Idealno bi bilo uzorke poslati u specijalizirane institute, poput onog u Beču, za analizu izotopskog sastava i moguće prisutnosti organskih molekula. Bosanskohercegovačka meteorska mreža planira proširenje, postavljanjem najmanje 20 novih kamera diljem zemlje, čime bi se poboljšala preciznost praćenja padova meteorita. Mujić poziva građane da se uključe u projekt postavljanjem kamera na pogodnim lokacijama s internetskom vezom, čime bi i obični ljudi mogli izravno sudjelovati u globalnom znanstvenom istraživanju svemira.