VIDEO Puljak: Mislim da se Plenković naljutio zbog Mihanovićevog poraza. Vrijeme je da se odljuti

U današnjoj emisiji Večernjeg TV putem videolinka gostovao je gradonačelnik Splita Ivica Puljak, a glavne teme su bili gorući problemi u Splitu, uhićenja u Gradskoj upravi te spajanje Pelješkog mosta.

Emisiju je vodila novinarka Petra Maretić Žonja.

Dva ste mjeseca na čelu Splita, kakva su očekivanja?

- Teško je očekivati, nilo je tu svakakvih kostura iz ormara, ali bilo je tu i ugodnih iznenađenja. Sve u svemu, pokazali smo da Split može krenuti u drugačijem smjeru.

Nekidan ste razrješili Pročelnika za prostorno uređenje zaštite okolišta i to nakon što je došlo pravomoćno rješenje o istrazi USKOK-a. Kakva su saznanja? Jesu li točne informacije da je USKOK svaki dan u zgradi Banovine?

- Nije baš točno da su svaki dan, ali tako se događalo i prije. Ja ne mogu puno komentirati jer su to istrage koje su u tijeku. Ako se događa nešto nezakonito, mi ćemo se truditi da se to ne nastavi, a mi ćemo se truditi da naša administracija bude brza i efikasna. Gospodina sam smijenio jer to zakon propisuje - kad se pokrene neka istraga u kojoj se sumnja na korupciju, onda se i takvog zaposlenika suspendira.

Znači točne su informacije da i dalje postoje izvidi u zgradi?

- Točno je, kad god im treba dokumentacija, mi ju i omogućimo kako bi oni mogli saznati što se točno dogodilo.

Slična stvar se događa i u Zagrebu. Tomašević je kazao kako očekuje još uhićenja, očekujete li i vi u Splitu?

- Ne želim dalje spekulirati hoće li ih biti još ili ne, ali ja bih volio da se sve što je bilo loše i razotkrije, ali neću govoriti je li bilo takvih stvari ili ne. To je na institucijama.

Koji su gorući problemi u Splitu?

- Infrastruktura koja ne može progutati sve što se događa u gradu. Mi imamo puno turista i to nam je drago, ali zanemarena infrastruktura to jednostavno ne može procesuirati. Mi ćemo raditi na tome da grad može podnijeti taj protok turista. Iznenadila nas je vijest da je jedno 200-tinjak djece jasličke dobi ostalo bez mjesta u vrtiću i mi ne možemo odmah izgraditi vrtiće koji nedostaju. Jedan dio djece će zaista ostati neupisanih i to nam je žao, ali ćemo probati u ovih godinu dana izgraditi vrtić kako bi se mogli svi upisati. Dobra je vijest da sve više roditelja upisuje djecu u vrtiće i to nam je drago, ali do kraja mandata ćemo pokušati i pratiti trendove.

Što je s brzom cestom? Za to vam je potrebna Vlada. Imate li kakvih informacija?

- Ulaz i izlaz iz Splita, kao i promet u trajektnoj luci su kritične točke. Isto tako je promet prema Omišu izuzetno usporen i nikako da se izgradi brza cesta Trogir-Omiš i tu je odgovornost na ministru Butkoviću koji vrlo rado dođe u Split, a kasnije je vrlo teško doći do njega. Mi ćemo uskoro sastaviti pismo i vladi i ministarstvima i zatražiti sastanak s njima. Obvezat ćemo i sve gradonačelnike i načelnike da se svi skupa zalažemo za tu brzu cestu Omiš koja je zapravo najprohodnija cesta u Hrvatskoj i kao takva bi trebala biti prioritet. Već se ta cesta najavljuje 50-ak godina i svaki ministar najavljuje da će ju sagraditi, čak je i župan prije četiri godine, kada su bili izbori, govorio da će kampirati ispred vlade pa to nije napravio. Ja ću sada pokušati zainteresirati župane da to svi zajedno guramo, bez obzira kakva je tko politička opcija. Možda nije iste hitnosti kao Pelješki most, ali je jednako važan.

Gospodin Butković je isto tako sudjelovao u kampanji Vice Mihanovića i govorio da će se to napraviti.

- Sada ćemo ga mi podsjetiti na to. Nije bilo nikakvih kontakata s ministrom, ali ćemo mi sad poslati to pismo. Ja sam siguran da Butković nije čovjek koji neće nešto napraviti samo zato što u gradu nije HDZ na vlasti.

- Mislim da je predsjednik Vlade bio malo ljut nakon izbora što nije njegov kandidat pobijedio na izborima, ali moramo krenuti dalje. Nadamo se da se odljutio, ne može on biti ljut na građane Splita, važno je da se svi projekti normalno nastave.

Pozvali ste građane Splita da se jave na javne natječaje za članove Nadzornih odbora, gradskih tvrtki, Upravna vijeća i školske odbore. Što je s tim?

- Javilo se više od 600 ljudi, neki od njih za nekoliko mjesta što bi značilo i nekoliko tisuća prijava. Mi to sve razmatramo i mislim da ćemo do kraja mjeseca odlučiti tko će biti članovi Nadzornih odbora i Upravih vijeća. To će se sve napraviti vrlo transparentno, a mi ćemo naše selektirane kandidate predložiti Gradskoj skupštini.

Kako građani Splita mogu biti sigurni da tu neće doći podobni tj. ljudi od vašeg povjerenja?

- Morat će vjerovati u tom procesu koji je zaista transparentan. Mi garantiramo da će to biti stručni ljudi, a oni koji neće biti izabrani možda će misliti da nisu izabrani iz nekih drugih razloga. Nećemo nikoga diskriminirati ni u kojem smjeru - Split je grad u kojem se ljudi poznavaju, ne možete vi garantirati da od 100 ljudi koji se izaberu nijedan ne bude neki poznanik. Ja bih tim procesom trebao isključiti sve profesore na fakultetu jer ja njih sve znam, a to ne bi bilo fer. Ono što je bitno je to da ćemo mi izabrati stručne ljude koji znati upravljati Gradom i provoditi one politike zbog kojih su nas građani izabrali. Raspisali smo i natječaj za članove školskih Odbora i na to nam se isto javilo više od 100 ljudi i taj proces će isto brzo završiti. Mislimo da će to biti jedan pokazatelj da smo zaista pokazali ono što smo govorili u kampanji.

Imate li kakve podatke za čime vlada najveći interes?

- Interes je za svime. To nam je drago vidjeti, nismo na početku imali dojam da će se toliko ljudi javiti, a sada imamo one ''slatke brige'' - toliko je prijavljenih da će nam trebati vremena da sve procesuiramo.

U Neumu ste na konferenciji. Kako susjedi gledaju na spajanje Pelješkog mosta?

- Ima komentara, itekako. Baš sam sad bio na jednom ručku i pozove me konobar i kaže mi ''Dođite, dođite da vam nešto pokažem''. Pokaže mi kolonu na magistrali kod Mosta i kaže ''Evo kako su svi kritizirali most, a vidjet će kako će te kolone nestati kad se most sagradi''. Nisam imao puno kontakata, ali mi se čini kako su ljudi nekako pozitivni prema tome. Mislim da će to u konačnici biti pozitivna stvar i za Hrvatsku i za BiH.