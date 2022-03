VIDEO Pogledajte reakciju Johnsona na pitanje ukrajinske novinarke: 'Zašto ste u Varšavi, a ne u Kijevu?'

Britanski premijer Boris Johnson nalazi se u Varšavi u Poljskoj gdje je održao konferenciju za medije. Nakon govora, uslijedilo je vrijeme za pitanje novinara na što se javila ukrajinska novinarka Daria Kaleniuk.

''Moje kolegice su u strahu da će biti upucane. Harkiv je danas bio bombardiran. Vi govorite o stoicizmu ukrajinskog naroda, ali ukrajinske žene i djeca jako se boje bombi i raketa koje padaju s neba'', započela je pitanje novinarka.

''Ukrajinci iz očaja mole da zapad zaštiti zračni prostor, a vi govorite da će to pokrenuti Treći svjetski rat. Koja je alternativa premijeru Johnsone?'', upitala ga je, no premijer nije odgovarao.

Just had a chance to ask a question to @BorisJohnson https://t.co/4ee6eXJj6g — Daria Kaleniuk (@dkaleniuk) March 1, 2022

''Gotovo je nemoguće prijeći granicu, kolone su dugačke 30 kilometara. Zamislite da morate prijeći granicu s djecom. Velika Britanija nam je zagarantirala sigurnost. Zašto ste vi onda u Poljskoj, a ne u Kijevu?'', nastavila je.

''Bojite se, NATO se ne želi uključiti jer bi to moglo pokrenuti Treći svjetski rat. On je već počeo, a ukrajinska djeca su ta koja to trpe'', završila je svoje pitanje novinarka, no Johnson je samo kimao glavom.

Nakon što se zahvalio na pitanju, Johnson je odgovorio:

''Već sam to nekoliko puta objasnio predsjedniku Zelenskom, uključi li se Velika Britanija svojom vojskom, to bi značio direktan sukob s Rusijom i mi to jednostavno ne možemo dopustiti. Posljedice toga bi bile teške. Pomažemo Ukrajincima koliko možemo'', odgovorio je Johnson.

