Ukrajinska veleposlanica: Rusi su koristili vakuumsku bombu; Devet mrtvih u raketiranju Harkiva

Ratne operacije ruskih snaga u Ukrajini traju već šesti dan za redom. Na njihovom udaru su Harkiv, drugi najveći grad u Ukrajini, te glavni grad Kijev. Svi pokušaji Rusa da zauzmu urbana središta su odbijeni.

Prvi pregovori između Rusije i Ukrajine su završili. Pregovarači će se vratiti u svoje zemlje na konzultacije, a nakon toga slijedi i drugi krug pregovora.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u obraćanju naciji u ponedjeljak navečer priopćio kako je ruska vojska u pet dana izvela 56 raketnih napada te ispalila 113 krstarećih projektila.

Ruski predsjednik Vladimir Putin zabranio je u ponedjeljak Rusima da iznose devize izvan zemlje, u pokušaju da stabilizira vrijednost rublje koja je povijesno potonula nakon uvođenja sankcija.

Europska unija proširila je popis osoba kojima su uvedene sankcije zbog ruske invazije. Među njima su glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov i Igor Sečin, direktor ruske naftne kompanije u državnom vlasništvu Rosneft

Sjedinjene Države su u ponedjeljak objavile da ne vide nikakve "konkretne" poteze ruskih nuklearnih snaga i potvrdile su da "kreativan" otpor Ukrajinaca i dalje "usporava" napredovanje ruskih snaga prema Kijevu.

1:18 - U ruskim kinima se neće prikazivati Disneyjevi filmovi

Disney je objavio kako pauzira prikazivanje svojih filmova u ruskim kinima zbog "neprovocirane invazije Ukrajine", objavila je kompanija. Dodali su kako će buduće poslovne odluke donijeti ovisno o situaciji.

1:11 - Sinatrach spreman isporučiti plin Europskoj uniji

Alžirska državna naftna i plinska kompanija objavila je da je spremna isporučiti dodatne količine line zemljama Europske unije, kazao je direktor Sinatracha Toufik Hakkar.

To isporuke će doći u slučaju pada opskrbe EU s ruskim plinom zbog invazije Ukrajine. Alžirski plin čini oko 11 posto plina kojeg uvozi Europa.

1:06 - Poljski predsjednik tvrdi da Rusi koriste zabranjene kluster bombe

Poljski predsjednik Andrzej Duda napisao je na Twitteru da se čuo s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim te je naveo kako ruske snage granatiraju neke ukrajinske gradove s "međunarodno zabranjenim kluster bombama".

- Situacija je teška, ali Ukrajina je hrabra - napisao.

00:38 - U Harkivu ubijeno najmanje devet civila i ozlijeđeno 37 osoba

Gradonačelnik Harkiva Ihor Terekhov izjavio je da je najmanje devet civila ubijeno u ruskom granatiranju grada. Među žrtvama je i troje djece. Podsjećamo, Harkir je žestoko napadnut u ponedjeljak, što je ukrajinski predsjednik u svojem obraćanju u ponedjeljak nazvao "ratnim zločinom".

- Imali smo danas jako težak dan. Ovo nam pokazuje da to nije samo rat, ovo je masakar ukrajinskog naroda. Projektili su pogodili stambene zgrade, ubili i ranili miroljubive građane. Harkir već dugo nije vidio ovakvu štetu i ovo je grozno - naveo je na društvenim mrežama, prenosi CNN.

Terekhov je kazao da je četvero ljudi napustilo sklonište kako bi otišli po vodu i poginuli su. Naveo je da je peteročlana obitelj, dvoje odraslih i troje djece, izgorjela živa u svom automobilu. U napadu je ozlijeđeno 37 ljudi.

00:24 - Žrtve u Ukrajini

Ujedinjeni narodi su objavili kako je najmanje 406 prijavljenih civilnih žrtava rata u Ukrajini, uzevši da ih je najmanje 102 ubijeno u posljednjih nekoliko dana. Pretpostavlja se da bi realne brojke civilnih žrtava može biti znatno veće.

0:19 - Savjeti za građane

Ukrajinsko Ministarstvo obrane objavilo je infografiku koja prikazuje slabe točke ruskog oklopa i pokazuje civilima gdje je najbolje ih gađati s Molotovljevim koktelima ili plinskim bombama.

Tisuće civila se pridružilo obrani Ukrajine, a vlasti su objavile priručnike na svojim stranica i društvenim mrežama kako napraviti eksploziv i plinske bombe.

00:13 - Biden i svjetski čelnici razgovarali o posljedicama Rusiji zbog napada na Ukrajinu

Američki predsjednik Joe Biden razgovarao je sa svjetskim čelnicima putem konferencijskog poziva u ponedjeljak o daljnjem nametanju "teških troškova i posljedica" Rusiji zbog njezine invazije na Ukrajinu, priopćila je Bijela kuća.

U priopćenju navode da su čelnici razgovarali i o održavanju globalne ekonomske stabilnosti, uključujući i cijene energije.

Nakon ruskog napada na Ukrajinu predsjednik Biden konzultirao se s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, britanskim premijerom Borisom Johnsonom i drugim saveznicima.

Sudionici sastanka su bili i talijanski premijer Mario Draghi, japanski premijer Fumio Kishida, poljski predsjednik Andrzej Duda, rumunjski predsjednik Klaus Johannis i kanadski premijer Justin Trudeau. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Vijeća EU Charles Michel i glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg također su bili na pozivu.

00:02 - Korištenja zabranjena bomba?

Rusija je koristila vakuumsku bombu u svojoj invaziji Ukrajine, tvrdi ukrajinska veleposlanica pri SAD-u Oksana Markarova.

- Koristili su vakuumsku bombu danas, što je ustvari zabranjeno Ženevskom konvencijom - navodi, prenosi The Guardian.

00:00 - Bijela kuća: Ne šaljemo američke snage u Ukrajinu

I dok ukrajinski predsjednik nastavlja tražiti da se zabrane letovi iznad Ukrajine, Bijela kuća je priopćila kako američki predsjednik ostaje čvrst u svojoj nakani da američke snage ne budu poslane u rat u Ukrajini.

- Važno je ovdje napomenuti da bi zabrana leta uključivalo korak naprijed, jer bi to zahtjevalo implementaciju. To bi tražilo slanje američki snaga na teren, što bi bio direktan konflikt i potencijalno rat s Rusijom, što je nešto što ne planiramo - kazala je glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki.

23:55 - Zelenski: U pet dana izveli 56 raketnih napada

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u obraćanju u ponedjeljak navečer priopćio kako je ruska vojska u pet dana izvela 56 raketnih napada te ispalila 113 krstarećih projektila.

- Danas su ruske snage brutalno pucale na Harkiv. Jasno je da se radi o ratnom zločinu - kazao je.

- Harkiv je miran grad bez ikakvih vojnih ustanova. Deseci svjedoka dokazuju da se ne radi o lažnim napadima, već namjernom uništavanju ljudi - Rusi su znali u što pucaju. Siguran sam da će se sazvati međunarodni sud za ove zločine, radi se o kršenju svih konvencija. Nitko na ovom svijetu vam neće oprostiti za ubijanje miroljubivih Ukrajinaca - dodao je.